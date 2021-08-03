騰訊瀉逾6%穩守440元　恒指低收40點成交逾二千億　阿里績前靠穩

通脹憂慮紓緩下，美國10年期債息下滑，跌穿1.15厘水平。紐約現貨金價反覆輕微下跌，現報每盎司1813.9美元。同時，疫情惡化或影響石油需求，紐約期油收市報71.26美元，跌3.64%，現報71.64美元。布蘭特期油亦挫3.3%，收市報72.89美元，現報73.25美元。



港股昨日收升274點，報26235點。重磅藍籌滙豐（00005）績前造好，惟業績公布後升幅收窄，收升0.9%，恒生（0011）亦升0.6%。今日焦點為渣打（2888）、阿里巴巴（9988）2021至2022財年首季業績。



【16:10】騰訊穩守440元

港股今日先升後跌，一度低見25774點，最高見26289點，全日跌40點或0.16%，收市報26194點；恒生科指收市報6696點，全日跌99點或1.47%；恒生國指收市報9320點，全日跌16點或0.17%；大市全日成交金額達2,037.03億元，北水淨流出49.4億元。

內地官媒早上發文批網遊為「精神鴉片」，午後突然刪除稿文，其後騰訊（0700）回應指將推「雙減」等措施，股價午後跌幅大幅收窄，全日跌6.1%，收市報446元，成文額達515.36億元。

其他相關股份網易（9999）全日瀉7.8%，收市報145.9元；嗶哩嗶哩（9626）挫3.44%，收報645.5元；快手（1024）跌2.6%，收報107.9元；科網股方面，美團（3690）跌2.04%，收報211.6元；阿里巴巴（9988）績前微升0.8%，收報193.5元。

汽車股逆市普遍造好，比亞迪（1211）全日微漲0.3%，收市報259元；吉利（0175）亦升0.4%，收報26.85元；長汽（2333）則跌7.9%，收報34.8元。

銀行股滙豐（0005）全日回吐1.3%，收報42.9元；恒生（0011）跌0.5%，收報149.3元；渣打（2888）則升0.6%，收報47.75元；中國香港（2388）漲0.6%，收報25.5元。

雅生活（3319）全日漲3.5%，收報30.9元。

【15:48】濠賭股全線急向下

澳門一對夫婦自珠海回澳，新冠病毒檢測初步呈陽性，濠賭股全線向下。銀河娛樂（0027）挫3.7%，報49.95元；澳博控股（0880）跌2.5%，報6.71元；新濠國際發展（0200）跌3.14%，永利澳門（1128）跌1.5%。

【15:15】SOHO中國曾飆兩成半

SOHO中國（0410）一度飆兩成半，高見3.62元，最新報3.39元，仍升17.7%，成交額1.21億元。

半導體股回落，中芯國際（0981）跌逾半成，報25.55元；華虹半導體（1347）亦跌4.8%，報47.3元。

恒指最新跌78點或0.3%，報26157點。

【14:38】Niraku曾飆逾1.05倍

Niraku（1245）落鑊，一度飆逾1.05倍，高見0.455元，最新報0.43元，仍升91.11%，成交額達4,130萬元。

【13:47】騰訊推「雙減雙打」措施

騰訊（0700）對遊戲推出「雙減雙打」新措施，包括減時長及減充值，以及打擊身份冒用及打擊作弊等措施。騰訊股價目前險守440元，報440.6元，跌7.2%。

【13:20】恒指午後跌幅收窄不足百點

恒生指數午後跌幅收窄，現報26152點，跌83點或0.32%；恒生科指亦跌80點或1.19%，報6715點。大市成交額達1,329.2億元。

【13:07】騰訊跌勢收窄

官媒早上發文批網遊，午後突刪稿，騰訊（0700）跌幅急縮，現報443.6元，跌6.6%。其他科網股網易（9999）同樣跌6.6%，報147.7元；嗶哩嗶哩（9626）跌半成，快手（1024）跌1.7%。其他科網股美團（3690）跌1.5%，阿里巴巴（9988）則倒升0.6%。

【12:10】信義系績後向上

港股先升後跌，惟官媒發表題為『「精神鴉片」竟長成數千億產業』文章，指未成年人網絡沉迷現象普遍，騰訊（0700）領先大挫，拖累大市曾跌逾400點。恒生指數半日跌248點或0.95%，中午收報25987點，失守26000點，恒生科技指數跌2.4%，報6635點，恒生國指收報9233點，跌103點或1.11%，半日大市成交額1,169億元。

騰訊半日瀉10.2%，中午收報426.4元；網易（9999）亦跌11.8%，收報139.6元；嗶哩嗶哩（9626）同樣挫11.3%，收報593元；快手（1024）跌4.3%，收報106元。其他科網股美團（3690）受累瀉4.1%，收報207.2元；阿里巴巴（9988）績前微跌0.6%，收報190.8元。

汽車股逆市上升，吉利（0175）半日升逾2.43%，中午收報27.4元；比亞迪（1211）上揚2.55%，收報264.8元；長汽（2333）則回吐3.8%，收報36.35元。

信義系績後造好，信義光能（0968）中午收報17.86元，升9.7%；信義能源（3868）揚6.1%，收報5.43兀；信義玻璃（0868）漲3%，收報30.6元。

藥明生物（2269）半日逆市上揚3.5%，收報125.3元。

【11:21】銀行股全線下降

滙豐（0005）挫1.6%；渣打績前（2888）降0.8%；恒生（0011）亦跌0.8%；中銀香港（2388）跌0.2%；東亞銀行（0023）走低0.3%；大新銀行（2356）乾跌1.7%；大新金融（0440）微跌0.81。

隔晚美國10年債息急跌，由上周五的1.22厘，一度急跌至1.1475厘，下滑近75個基點，收造1.1773厘，仍挫45個基點。

【11:11】嗶哩嗶哩、快手齊齊破底

嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）齊齊破底，嗶哩嗶哩一度跌逾13%，低見573元，現報592點；快手再破底低見103.3元，現報103.4元，仍跌6.7%。

騰訊（0700）仍瀉逾一成，曾低見423.6元，現報427元，仍跌10.1%，成交額達257.49億元。美團（3690）挫4.7%，報205.8元；阿里巴巴（9988）微跌1.5%，報189.1元。

恒指跌幅收窄，現報25976點，跌259點或0.99%；恒生科指報6636點，跌160點或2.35%；大市成交額達988.19億元。

【10:32】藥明生物逆市造好

恒生指數最新報25782點，挫453點或1.73%，恒生科指亦挫234點或3.46%，報6561點，大市成交額達762.11億元。

藥明生物（2269） 逆市造好，股價升近3%，報124.6元。

騰訊（0700）仍挫近一成，美團（3690）跌逾半成，阿里巴巴（9988）微跌1.7%，報188.6元。

【10:04】騰訊續挫逾一成

騰訊（0700）最新挫逾一成，低見427元，最新報428.2元，仍瀉9.9%，成交額達142.78億元。

網易（9999）亦瀉逾一成三，低見133.4元，現報136.8元，仍挫13.5%。嗶哩嗶哩（9626）亦跌8.2%，報613.5元。

阿里巴巴（9988）亦受拖累微跌1.3%，報189.4元。

【09:51】恒生指數跌逾200點

恒生指數最新報25978點，挫256點或0.98%，再跌穿二萬六；恒生科指亦跌127點或1.87%，報6668點；大市成交額389.35億元。

汽車股普遍續揚，比亞迪（1211）上升2.7%，報265.2元；吉利（0175）上揚3.7%，報27.75元；長汽（2333）則跌2.4%，報36.9元。

【09:37】官媒批網遊 騰訊現挫7.1%

騰訊（0700）現挫7.1%，報441元。新華社旗下《經濟參考報》發文指，遊戲危害愈來愈大，愈得到社會共識，要及早合理規範，過度使用網絡遊戲，對未成年人生理及心理的雙重負面影響。報道又指，相關人士建議，除了要求平台增加社會責任意識，不單純追逐利益，完善未成年人防沉迷系統，完善平台內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野。處罰的力度要同步跟上。

【09:20】恒生指數高開53點

恒生指數高開53點或0.2%，報26289點。恒生科指高開42點或0.63%，報6838點。恒生國指開報9396點，升60點或0.64%。大市暫成交額53.95億元。

騰訊（0700）開跌1.3%，報468.8元；阿里巴巴季績前開升1.9%，報195.5元；美團（3690）亦升1.2%，報218.6元；京東（9618）大漲逾3%，報285.8元；網易（9999）則吐0.8%，報157元。

金融股方面，滙豐（0005）回吐2.2%，報42.5元；港交所（0388）則升0.8%，報521.5元；友邦（1299）微升0.3%，報93元；渣打（2888）績前下降1.8%，報46.6元。

信義光能（0968）、信義能源（3868）及信義玻璃（0868）昨日公布業績，股價應聲向上，分別上揚4.4%、0.78%及5.4%。

碧桂園服務（6098）大漲4.2%，報63.55元；該公司今早發盈喜，預期上半年收入、稅前利潤、淨利潤及股東應佔利潤，按年增長超過5成。