巴菲特投資呢間金融股27年　累賺250億美元　今年內已賺80億美元

「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌舵的巴郡（Berkshire Hathaway）2021年從美國金融服務公司美國運通（American Express）的股票上已獲得了80億美元的收益，自1994年開始投資這家金融服務公司以來，總收益已達到近250億美元。

據《新浪財經》報道截至2020年年底，巴郡持有1.52億股美國運通股票。自那以來，該股已經上漲了約45%，使巴郡的持股價值從2021年年初的180億美元增至260億美元。

美國運通和美國跨國投資銀行高盛（Goldman Sachs）是2021年道瓊斯指數中表現最好的兩隻股票，但巴郡2020年退出了在高盛的投資。7月23日美股盤前，美國運通公布了2021財年第二季度財報。財報顯示，美國運通第二季度營收（扣除利息支出）為102.43億美元，按年增長33%；淨利潤為22.80億美元，2020年同期為2.57億美元。在好於市場預期的財報公布後，美國運通的股價創下了歷史新高。

巴菲特自1994年開始投資美國運通，總計投入了13億美元，並且自1998年以來就從未調整過倉位。現在，美國運通是巴菲特的五大重倉股之一，而巴菲特也是該公司的最大股東。巴菲特曾多次強調美國運通品牌的價值，將其描述為抵禦競爭對手的關鍵競爭優勢或「護城河」。