滙豐業績｜獅王放榜大行點評價？　一文讓你看清

滙豐（0005）昨日（2日）已公布第二季及中期業績。雖然上半年按列賬基準稅前利潤多賺1.5倍，並派中期息0.07美元。可是市場人士不太滿意，獅王遭到富瑞等三間大行降目標價，今早股價隨大市回落之餘，更將昨日的升幅一筆勾銷。中午收市報42.7元，跌1.7%，更低於上周五（30日）收市價43.05元。

至於大行們對滙豐成績表整體評價如何？下文有更詳細闡述。



大摩﹕不良資產撥備表現理想

摩根士丹利發表報告表示，滙豐第二季經調整稅前溢利勝預期，主因季內不良資產撥備為2.84億美元，遠低於該行及市場預期；至於撥備前利潤略低於市場預期4%，但高於該行預期5%。

摩根士丹利又補充，滙豐中期每股派息7美仙屬市場預期中間水平，目標全年派息比率為40%至55%，預計其2022至2023年度派息率分別為47%及50%。

摩根士丹利又指，由於今年集團不良資產撥備方面的表現理想，不排除其20億美元回購中的一部分可能會提前，令滙豐能夠優化並保持靈活的資本和派息管理。

大摩給予滙豐評級為維持「與大市同步」，目標價為46元。

花旗：維持對滙豐「買入」評級 目標價51.7元

花旗就滙豐第二季業績發表報告，指出滙豐今年第二季經調整除稅前利潤優於市場，主要受惠信貸損失回撥，而滙豐於截至6月底止普通股權一級比率跌至15.6%。

花旗續指，滙豐宣派每股股息7美仙，輕微低於市場原預期的每股8美仙，而集團目前料2021年派息比率目標區間介乎40至55%。該行指滙豐第二季淨利息收入表現穩定，輕微高於市場原預期1%。

因此，花旗維持對滙豐「買入」投資評級，以及目標價51.7元。

瑞銀：滙豐將提供股息回報略低於同行

瑞銀發表報告表示，滙豐今年第二季經調整除稅前溢利56億美元，高於市場原預期的47億美元，主要是撥備支出較低，並指其資本表現較佳；該行指出，滙豐收入比市場預測低3%、非利息收入下降7%，淨利息收入增長1%，然而淨息差持續下降。

瑞銀報告又指，滙豐提出了將派息比率目標設定在40%至55%範圍內，該行認為對集團信貸質量的前景更加清晰。根據該行目前的每股收益估計和中檔派息率，滙豐將提供股息回報5.3厘，略低於行業平均6厘水平。

此外滙豐遭三間大行降目標價，富瑞將獅王目標價由45.55元降至44.71元，評級維持「持平」，天達及碩域目標價分別降至46.44元及51.84元，評級分別為「買入」及「持平」。