恒生中期業績符預期　三大行發點評報告　呢間行予目標價最牛

恒生銀行（0011）昨日（2日）公布中期少賺4%，派第二次中期息1.1元。該行指受低息環境影響，上半年淨利息收益率按年減少45個基點至1.51厘。該行中期業績大致符合大行預測，惟兩家大行給予的投資評級呈相反。



摩根士丹利發表的研究報告指，恒生上半年稅前溢利為102.98億元，較市場預期略高1%，較該行預期高15%，每股派息1.1元亦符合預期。大摩認為，主要受惠於較低撥備，惟控制成本表現令人失望。

摩根士丹利又指，期內淨利息收入略低於該行及市場預期，淨利息收益率1.51厘則與去年下半年和市場預估相若；而非利息收入表現則高於該行預期，部分因為收費收入較佳，更是得益於費用收入理想及公平值收益，而非利息收入及整體收入大致符預期。

報告又提及到，恒生期內成本按年升7%至67.54億元，與該行預期相若，惟較市場預期高6%；至於撥備前溢利則較市場預期低5%，但就較該行預測高8%；期內成本開支比為39%，預期信用損失3.49億元亦低於該行及市場預期，帶動整體業績表現符市場預期，並好於大摩預測。

大摩予恒生「減持」評級，目標價為138.5元。

摩通：料恒生盈利復甦延至2022財年 維持「增持」評級

摩通發表報告指，上半年業績大致符合該行及市場預期，信貸成本大幅下降抵消了撥備前經營利潤（PPOP）的輕微疲軟。摩通將恒生2021財年的盈測微增2％，另將2022財年的盈測略為下調１％，考慮到較低的信貸成本及較高的運營費用，維持目標價172元及「增持」評級。

摩通表示，儘管期內HIBOR較低，但貸存比率和活期存款比率上升，以及中小企業定價更好，都支持恒生上半年的淨息差按半年下跌一個基點。管理層對下半年的利潤率前景維持謹慎，因為宏觀不確定性仍然很高，資金結構的改善空間亦有限。而信貸成本在上半年進一步下降至7個基點，主要是由於第二階段貸款的預期信用損失（ECL）費用大幅下降，而減值貸款的增量增加由有形抵押品抵銷。

不過，恒生上半年的成本收入比率（CIR）從去年同的33％惡化至39％。摩通指，儘管短期內會對CIR產生不利影響，但管理層預計相關收入及成本協同效應將在未來幾年逐步實現。

摩通預期，恒生有正面的基本趨勢，例如彈性的淨息差、貸款增長勢頭改善和信貸成本下降，顯示其盈利復甦勢頭或會持續到2022財年。摩通認為，如美國聯儲局於未來12至18個月加息，料恒生的估值倍數將進一步上升。

花旗料恒生（0011）未來的收入增長溫和，並給予目標價160元，維持「中性」評級。（資料圖片）

花旗：料未來的收入將溫和增長 維持評級為「中性」

花旗發表研究報告指，恒生銀行（0011）於下半年仍存在不利因素，包括由於市場條件不太有利，保險業務的投資收益可能會下降；及由於經紀業務量下降，財富相關費用收入進一步放緩。因此，花旗維持恒生「中性」評級，目標價160元，料未來的收入將溫和增長。

花旗表示，儘管HIBOR按半年降19個基點，但恒生的淨息差仍穩定在1.51%。不過，由於進一步改善的空間有限，恒生管理層對下半年淨息差持謹慎態度，當中不利的因素包括保險固定收益債券或以較低的收益率進行投資，及與發行附加損失吸收能力（TLAC）相關的利息費用。

花旗補充，隨著新冠肺炎變種病毒捲土重來，為恒生帶來不確定，而貸款損失可能低於疫前水平。管理層預期，成本增長和CIR將保持在相對較高的水平。上半年其IT投資按年增2億元至12億元，而自由貿易賬戶（FTE）的長期成本節約和房地產合理化或會抵銷相關投資費用。