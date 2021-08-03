渣打業績｜中期稅前基本溢利26.8億美元　派息3美仙　股價曾倒升

渣打集團（2888）稅前基本溢利為26.82億元（美元‧下同），按年增加37%，稅前法定溢利25.59億元，按年增加57%，派中期息3仙。渣打表示即將進行2.5億元回購。

渣打午後曾由跌轉升，高見48港元，最新報47.2港元，跌0.5%。

渣打指出，期內收入76億元，按年減少5%，倘不包括債務價值向下調整1.05億元，按固定滙率基準計算則減少6%。

期內淨利息收入為33.75億元，按年減少4%，淨息差為1.22厘，與今年3月底持平，按年則下跌18個基點。

其他收入為42.43億元，按年增加7%。

上半年錄4700萬美元信貸減值回撥

渣打又指出，期內錄4,700萬元信貸減值回撥，去年同期錄15.67億元信貸減值。

該行指出，期內對客戶貸款和墊款較3月底時增加2%或60億元，若與去年底相比增幅為6%。墊款對存款比率為64%，較3月底時增加1.3個百分點。

資本水平方面，截至今年6月底普通股權一級資本比率達14.1%，較目標範圍的13至14%為高，當中31個基點受惠於將在明年1月1日取消的軟件補貼。

料信貸減值會維持低水平

渣打認為，全球走出新型冠狀病毒的復蘇之路顛簸不平，幸而在第二季結束時，該行較大型市場走勢變得更為樂觀，令人鼓舞。在此背景下，該行預料按目前正常化淨息差水平，以及強勁客戶需求很有可能延續去年下半年情況來看，全年收入按固定滙率基準計算，將與去年全年收入相若，並將於2022年起重回5至7%增長的中期指引水平。

該行仍預期如不計及貨幣匯兌影響，今年全年支出將減少100億元，惟仍有機會受到與表現掛勾酬金影響而略上升。

該行指出如無意外，預期信貸減值將於今年餘下時間維持在低水平。隨著該行專注於穩妥地改善資本的整體回報，打算在普通股權一級資本比率步處於13至14%的整個目標範圍內靈活地營運，同時專注增長機遇﹑信貸與經濟環境及盈利優勢。