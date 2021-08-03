消費券｜領展：旗下商場人流增兩成　食肆生意亦提升逾一成

政府電子消費券已派發三日，領展（0823）表示，市民消費意欲增加，旗下商場及街市租戶亦受惠。

領展（0823）行政總裁王國龍表示，目前旗下街市租戶已有約六成使用電子消費工具配合，而且在剛過去的周末商場時租泊車使用量，已回復至2018年水平，商場人流增加幅度達至兩成，食肆生意亦增逾一成。

王國龍續指，如果市民消費意欲提高，相信商戶未來12至18個月或會感受到正面影響。至於被問到加租與否，他則表示要視乎不同租戶營業額而定。

領展行政總裁王國龍今日（3日）出席商場活動後見傳媒，指消費券效應使市民消費意欲增，商場人流增逾兩成。（高諾恆攝）

中式酒樓生意錄得雙位數增長

王國龍指，在疫情期間，超市、食肆及街市的銷售較佳，不過在近日市況下，他預料消費劵帶動下食肆生意有望反彈逾一成，特別是中式餐廳，相反超市生意則將有所放緩。他補充，在使用支付寶香港及租戶推出的優惠下，再加上領展的優惠，中式酒樓生意已錄得雙位數字的增長。

領展旗下商場經營中式餐廳的負責人黎先生表示，自消費券發放首個周日，生意額比過往的周日增加8個百分點，由此可見顧客的消費意欲大大增強。

AlipayHK：消費券首日交易筆數 年內計達2.2倍

此外，支付寶香港（AlipayHK）發佈最新數據指，消費券首日（8月1日）AlipayHK交易筆數是今年以來日均交易筆數的2.2倍，而單筆消費金額平均較前7個月升逾6成。

支付寶港澳台總經理李詠詩表示，消費券首日交易表現超預期，反映在政府消費券的驅動和AlipayHK大量線上線下合作商戶的支持下，市民的購買力明顯上升，相信必能發揮槓桿效應，為商戶生意帶來可觀增長。

WeChat Pay消費券首日支付用戶升6成

WeChat Pay HK公布，發放消費券首日使用WeChat Pay HK進行支付的用戶人數較平日增長6成，交易量是派發前一星期的2倍，單筆消費金額平均更較首7個月升逾1.7倍。截至8月1日，用戶於「商戶優惠放題」領取的優惠券累計已超過190萬張。