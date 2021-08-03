渣打溫拓思：料全年撥備處於低水平　不排除進行併購

渣打集團（2888）今日（3日）公布今年截至6月底止上半年業績，期內稅前基本溢利為26.82億元（美元‧下同），按年增加37%，稅前法定溢利25.59億元，按年增加57%，派中期息3仙。渣打表示即將進行2.5億元回購。渣打今日收報47.75港元，逆市升0.63%。

行政總裁溫拓思表示，今年上半年全球經濟出現復蘇跡象，故未有出現大規模信貸損失，且錄得信貸回撥。現時難以預測下半年經濟狀況，但相信會持續好轉，料全年撥備仍會維持於低水平。

溫拓思指集團有充足資本能力，知道投資者十分關注集團派息，但要看下半年的財務狀況，才能決定全年派息多寡。他重申，集團運用了部份資金回購，亦屬於回饋股東。倘若遇上具增長潛力、能提供吸引回報，及可與現時業務產生協同效應的併購項目，仍有興趣併購。

溫拓思指出，知道投資者十分關注集團派息，但要看下半年的財務狀況，才能決定全年派息多寡。（余俊亮攝）

本港財務管理業務收入創新高

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，今年上半年香港為集團帶來最大盈利貢獻，其中財富管理收入創新高，富裕客戶客戶群的財富管理資產管理規模（AUM）按年上升25%，抵銷了利息收入下跌的影響；期內經營支出按年上升2%主因是持續投資於數碼化。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，全球經濟復甦穩定，預期下半年能保持增長勢頭。期內財富管理強勁增長，未來集團會把握大灣區及跨境理財通的機遇。