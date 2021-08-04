美國經濟│美國次季家庭債務創2013年以來最大增幅

根據紐約聯儲（FRBNY）的統計，2021年二季度，美國家庭債務總規模增加了3,130億美元，增幅為2.1%。按美元計的單季債務增幅創下2007年以來最高，而按百分比計則是創下2013年以來最高。

紐約聯儲統計顯示，截至6月底，美國家庭債務總規模已經達到14.96萬億美元，達到史上最高水平，而這比新冠肺炎（COVID-19）疫情前的2019年底還高出了8,120億美元。在過去的二季度，家庭債務規模增加了3,130億美元，增幅為2.1%。按美元計的單季債務增幅創下2007年以來最高，而按百分比計則是創下2013年以來最高。

詳細數據方面，美國家庭二季度的債務增長當中，房貸和信用卡債務佔據了主導地位。其中，住房抵押貸款增加了2,820億美元，達到10.44萬億美元，其中高達44%的未償還餘額是在過去一年中產生的，包括新的抵押貸款和房貸再融資在內。而與此同時，信用卡債務餘額則增加了170億美元。但是，雖然信用卡債務在二季度有所增長，但與疫情前的2019年相比，卡債餘額仍然低了1,400億美元。

此外，二季度新發放的汽車貸款也達到了歷史最高水平。根據統計，包括貸款和租賃在內，二季度美國新發放的汽車貸款達到了2,020億美元。