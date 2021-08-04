疫情期間全球大銀行盈利1700億美元　創下有史以來最賺錢一年

財報季塵埃落定，十幾家最大銀行過去四個季度的利潤總和超過1,700億美元，彰顯出該行業與疫情早期的低迷相比發生了多麼巨大的變化。摩根大通（JPMorgan Chase）尤為出色，所獲利潤相當於每天賺進1.31億美元。

據《新浪財經》報道，新冠肺炎疫情早期一些成功的交易幫助了該行業。隨着去年的市場波動消退，投資銀行家準備通過特殊目的收購工具來推動收購和籌資活動。

高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）雙雙打破自身盈利紀錄，歐洲同行瑞銀（UBS）和巴克萊（Barclays）的利潤都創十年來最高水平。德意志銀行（Deutsche Bank）和法國興業銀行（SOCIETE GENERALE）等銀行表示業務受益於全球經濟改善。

銀行股反映了這一波強勁業績的影響，道瓊斯美國銀行業指數過去一年上漲59%，歐洲Stoxx銀行股指數上漲56%。

在防疫限制措施實施數月後，企業活動升温反映了對全球經濟許多領域的樂觀情緒。進一步而言，銀行感受到了這種信心，並足以開始削減龐大的損失撥備。僅在歐洲，前九大銀行的撥備最近幾周減少了88%。

鑑於疫情仍在全球蔓延，利率處於紀錄低點繼續對銀行貸款業務收入構成壓力，該行業能否繼續打破盈利紀錄還有待觀察。 Jefferies分析師稱，投資者可能會對近幾個季度給業績錦上添花的撥備削減報以懷疑目光，但這是潛在的宏觀經濟和承銷洞察力的函數。