奈雪的茶﹕兩間存食品安全問題北京分店已停業　未遭罰款及處罰

日前內地傳媒指出奈雪的茶（2150）旗下部份分店存有衛生問題，公司今日（4日）發公告，表示注意到於2日及3日發表的若干新聞報道，內容包括北京兩家奈雪茶飲的食品安全，及廣東省相關政府部門導某些奈雪茶飲店進行食品安全評估。

奈雪的茶指出，在日常業務營運中致力遵守食品安全及產品質量要求。在獲悉新聞報道及廣東省相關政府部門對某些奈雪茶飲店進行食品安全評估後，隨即成立專項工作組，對新聞報道提述事項進行調查。上述兩家北京奈雪茶飲店已立即暫停營業，以便進行全面調查。

公司指出為確一步確保食品及避免事件再次發生，將增加聘請外部服務供應商對北京的上述兩家奈雪茶飲店進行消殺頻率，進一步提升門店經營的自動化程度，包括店內庫存管理系統，以準確跟蹤和智能分析庫存水平及主要原材料有效期，以確保店內員工嚴格遵守及執行有關食品安全及產品質量控制政策及程序。

公司又指出目前並無因新聞報道提述事項，受到內地相關政府部門的任何行政罰款﹑處罰或執法行動。雖然整個奈雪茶飲店網絡已採用完全標準化食品準備流程，以確保食品安全和食品質量要求；但已邀請相關政府部對北京上述兩家奈雪茶飲店進行上門檢查，以確保其符合相關適用食品要求。

公司指出，董事經合理查詢後深知，新聞報道事項不會對營運及財務狀況造成任何重大不利影響。