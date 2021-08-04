恒指倒升逾200點　體品股國策下炒上　濠賭股全線下挫｜持續更新

內地監管昨日茅頭指向網絡遊戲行業，被點名的騰訊（0700）應聲急挫逾一成，低見443.6元，雖未失守7月28日低位422元，惟從今年最高775.5元計，不足半年累瀉45.6%；騰訊ADR走勢靠穩，較港收市價低0.95%，留意市場對其反應。



那邊廂，阿里巴巴（9988）公布上季業績，經調整淨利潤按年增長一成，勝市場預測；惟營收則低於預期；其美國股價微跌1.3%。另今日焦點業績包括電能（0006）、長建（1038）、大酒店（0045）等。



【09:54】濠賭股全線下挫

澳門昨日（3日）出現4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，受疫情拖累，濠賭股昨日下跌，今日該板塊跌勢持續。

昨公布業績的澳博（0880）大跌逾半成，最新報6.34元，成交金額達4,080萬元。永利澳門（1128）瀉7%，報9.03元；新濠國際發展（0200）跌5%，報11.16元；銀河娛樂（0027）跌4.4%，報47.8元；美高梅中國（2282）跌3%，報8.47元；金沙中國（1928）跌1.73%，報25.5元。

恒生指數倒升174點或0.66%，報26368點，大市成交額340.44億元。

【09:46】體育用品股逆市上揚

恒生指數最新跌105點或0.4%，報26088點；恒生科指報6641點，跌55點或0.83%。

體育用品股今日逆市造好，特步（1368）開升近15%，高見13.2元，現報12.6元，仍升11.3%，成交額達2.23億元。其他如藍籌安踏（2020）高開逾6%，最新報184.3元；李寧（2331）亦高開7.7%，現報91.2元，仍升6.17%；另外，智美體育（1661）亦大漲47.5%，報0.295元。

【09:20】恒生指數低開32點

恒生指數低開32點或0.13%，報26161點。恒生科指低開50點或0.76%，報6645點。恒生國指開報9299點，跌21點或0.23%。大市暫成交額41.31億元。

騰訊（0700）低開2.5%，報435元；美團（3690）跌1.3%，報208.8元；阿里巴巴（9988）亦跌1.14%，報191.3元；京東（9618）跌1.38%，報272元；網易（9999）微跌0.6%，報145元。

金融股方面，滙豐（0005）開升0.23%，報43元；港交所（0388）平開報518元；；友邦（1299）平開，報92.8元；渣打（2888）微升0.3%，報47.9元。

澳博（0880）低開近3%，報6.51元；公司指仍未能轉虧為盈，上半年虧損14.66億元，按年擴闊3.8%，不派中期息。

安踏（2020）高開逾6%，報185元；李寧（2331）亦高開7.7%，報92.5元；特步（1368）飆14.8%，報13元。