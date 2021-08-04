騰訊反彈逾4%惟未收復昨失地　恒生指數倒升逾400點｜持續更新

內地監管昨日茅頭指向網絡遊戲行業，被點名的騰訊（0700）應聲急挫逾一成，低見443.6元，雖未失守7月28日低位422元，惟從今年最高775.5元計，不足半年累瀉45.6%；騰訊ADR走勢靠穩，較港收市價低0.95%，留意市場對其反應。



那邊廂，阿里巴巴（9988）公布上季業績，經調整淨利潤按年增長一成，勝市場預測；惟營收則低於預期；其美國股價微跌1.3%。另今日焦點業績包括電能（0006）、長建（1038）、大酒店（0045）等。



【10:56】恒指重上26600點水平

恒生指數倒升逾400點，重上26600點水平，現報26600點，升405點或1.55%，大市成交額753.39億元。

【10:50】汽車板塊消息帶動回升

中國汽車工業協會預估，中國首7月累計銷量按年增長19%。受消息帶動，汽車股造好。當中比亞迪（1211）一度飆逾6%，高見275元，最新報273.6元，仍升5.6%，成交額達21.24億元。

另外，藍籌吉利（0175）一度漲近4%，高見27.9元，最新報27.75元，仍漲3.35%；長汽（2333）亦大漲逾半成，高見37.2元，最迎報36.4元，仍漲4.6%；恒大汽車（0708）曾揚逾半成，現倒跌0.64%，報12.4元；東風（0489）揚2.1%，廣汽（2238）升1.6%，小鵬（9868）微漲0.9%，北汽（1958）升0.4%。

【10:20】騰訊曾漲逾4%

騰訊（0700）曾漲逾4%，高見465元，現報455.6元，仍升2.15%，惟未收復昨日468.8元高位之失地。心動 （2400） 亦曾反彈近半成，高見46.3元，現報44.9元，仍升1.7%。

奈雪的茶（2150）反彈逾5%，高見10.4元，現報10.2元，仍升4.9%；公司今早發公告，表示注意到於2日及3日發表的若干新聞報道，內容包括北京兩家奈雪茶飲的食品安全，及廣東省相關政府部門導某些奈雪茶飲店進行食品安全評估。

【10:03】恒指倒升逾300點

港股勇猛倒升逾300點，最新報26544點，升349點或1.33%；恒生科指亦倒升119點或1.78%，報6815點。

騰訊（0700）倒升3.6%，高見462.4元，現報460.8元，仍漲3.3%，成交額69.09億元。阿里巴巴（9988）則跌0.6%，報192.4元；美團（3690）亦漲1.7%，報215.2元；京東（9618）亦升0.65%，報277.6元；小米（1810）漲2.3%，報26.5元。

汽車股比亞迪（1211）漲逾4%，報269.6元；吉利（0175）亦升3.2%，報27.7元；長汽（2333）大升5.17%，報36.6元。

【09:54】濠賭股全線下挫

澳門昨日（3日）出現4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，受疫情拖累，濠賭股昨日下跌，今日該板塊跌勢持續。

昨公布業績的澳博（0880）大跌逾半成，最新報6.34元，成交金額達4,080萬元。永利澳門（1128）瀉7%，報9.03元；新濠國際發展（0200）跌5%，報11.16元；銀河娛樂（0027）跌4.4%，報47.8元；美高梅中國（2282）跌3%，報8.47元；金沙中國（1928）跌1.73%，報25.5元。

恒生指數倒升174點或0.66%，報26368點，大市成交額340.44億元。

【09:46】體育用品股逆市上揚

恒生指數最新跌105點或0.4%，報26088點；恒生科指報6641點，跌55點或0.83%。

體育用品股今日逆市造好，特步（1368）開升近15%，高見13.2元，現報12.6元，仍升11.3%，成交額達2.23億元。其他如藍籌安踏（2020）高開逾6%，最新報184.3元；李寧（2331）亦高開7.7%，現報91.2元，仍升6.17%；另外，智美體育（1661）亦大漲47.5%，報0.295元。

【09:20】恒生指數低開32點

恒生指數低開32點或0.13%，報26161點。恒生科指低開50點或0.76%，報6645點。恒生國指開報9299點，跌21點或0.23%。大市暫成交額41.31億元。

騰訊（0700）低開2.5%，報435元；美團（3690）跌1.3%，報208.8元；阿里巴巴（9988）亦跌1.14%，報191.3元；京東（9618）跌1.38%，報272元；網易（9999）微跌0.6%，報145元。

金融股方面，滙豐（0005）開升0.23%，報43元；港交所（0388）平開報518元；；友邦（1299）平開，報92.8元；渣打（2888）微升0.3%，報47.9元。

澳博（0880）低開近3%，報6.51元；公司指仍未能轉虧為盈，上半年虧損14.66億元，按年擴闊3.8%，不派中期息。

安踏（2020）高開逾6%，報185元；李寧（2331）亦高開7.7%，報92.5元；特步（1368）飆14.8%，報13元。