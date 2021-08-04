貝萊德：美國經濟增速料第三季見頂　應撤離周期股和價值股

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）表示，由於市場預期美國經濟增速將在三季度見頂，投資者應將資金從價值股和周期股撤離，投入所謂的優質股票。



《財聯社》報道，貝萊德美國iShares投資策略主管Gargi Chaudhuri周二（3日）表示，「儘管受益於（經濟）全面增長的投資——如周期性和價值型行業，仍有上漲空間。但我們認為，現在是時候將優質股票（或者是那些復甦高峰期過後會受益的公司）加入投資組合了。」

喬杜裏表示，市場共識顯示，經通脹調整後，美國經濟增長將在三季度達到7.1%的峰值。二季度經濟增長了6.5%，遠低於經濟學家預期的8.4%。市場普遍預計，美國第四季度的增長率為5%，2022年一季度為3.5%。

與此同時，Gargi Chaudhuri表示，其他經濟指標也顯示出見頂的跡象。IHS Markit的美國綜合採購經理人指數追蹤的商業活動在前三個月均高於60，但7月下滑至59.7。此外，美國6月核心耐用品訂單按月增長0.3%，低於3月至5月的水平。

Gargi Chaudhuri表示，「經濟強勢重啟將繼續支持周期型、價值型公司，但金融市場是有預期的，我們認為，一些周期性復甦初期的投資機會可能已經結束，尤其是在美國。」

事實上，價值型ETF在第一季和第二季分別流入50億美元和41億美元后，第三季至今預計錄得7億美元的流出。

優質股ETF續獲資金淨流入

但與此同時，優質股（Quality）ETF在二季度吸收了13億美元資金後，三季度至今又吸引了20億美元資金流入。在今年一季度，優質股ETF流出了24億美元，為2015年以來該基金第一次淨流出。

貝萊德對優質股票的定義是那些資產負債表強勁、盈利能力強和負債較低的公司。

2021年初，隨着經濟走向復甦，資金追逐與經濟增長前景密切相關的廉價價值股和周期性股票，避開了所謂的「優質股」，但隨着經濟復甦動能減弱，這一現象已開始逆轉。

貝萊德還表示，固收ETF也出現了優質偏好，在第一季度流出12億美元后，二季度流入美國政府債券的資金達到52億美元。