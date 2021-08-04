7月財新中國服務業PMI大幅回升　但疫情重燃將衝擊8月表現

財新7月中國服務業PMI大幅加速擴張，脱離6月觸及的14個月低點，主因中國國內疫情得到控制、市況轉強，提振顧客數量和需求。但7月下旬中國10餘個省份陸續傳出散發病例，7月底、8月初多地發布出行限制，給暑假旺季提前按下暫停鍵，預計8月服務業需求將不可避免受到衝擊。

《路透》報道，財新/Markit周三（8月4日）聯合公布，中國7月服務業採購經理人指數（PMI）大幅回升至54.9，遠高於6月觸及的14個月低點50.3；7月綜合PMI亦回升至53.1，6月為50.6亦是14個月低點。

「最近一波新冠疫情得到成功控制，顧客數量因此回升，提振新訂單，經營活動出現更強勁擴張。」Markit網站提供的新聞稿稱。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，由於財新7月PMI數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情爆發之間，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱，7月底局部地區疫情料將對8月PMI產生負面影響。

「財新中國PMI相關數據顯示，目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護，」他並稱，製造業和服務業成本端和收費端價格指數均位於擴張區間，尤其是原材料價格居高不下，通脹壓力仍然較大。

新冠變種Delta病毒近日迅速在中國傳播，31省市8月3日新增本土病例71例，續創半年新高。

具體來看，財新7月服務業新業務指數按月上升4個點至54.5，較6月顯著加快，並超過該項指數自2005年底開始以來的平均增速。

不過疫情繼續影響新增出口業務量，最近調查期內出口增長基本陷入停滯，國外客户需求仍然相對疲弱。

服務業就業指數在6月短暫跌破50後，7月又重回擴大區域，但擴張步伐僅算輕微。據反映，當月用工擴張普遍與經營需求增長有關。不過也有一些企業致力控制成本，因而影響招工規模。

價格方面，投入價格指數明顯回升，最近各項費用整體漲幅顯著，超過歷史均值。受訪企業普遍指出，最近調查期間用工成本、燃料費用和原料價格皆有上揚。

製造業PMI遜市場預期

收費價格指數亦回升，為年內最高水平，據調查企業加價普遍是為了將增加的成本壓力轉移至客户。

服務業者對未來一年經營前景的信心雖然較6月所及低點有所回升，但仍低於該指數的歷史均值。許多企業希望疫情結束能提振海內外銷售，令全球經濟狀況轉強。同時，新產品的發布也預期能夠提升經營活動量。

日前發布的財新7月中國製造業PMI降至50.3，低於路透調查預估中值51和6月的51.3，創2020年4月以來最低水平。

中國7月官方製造業PMI亦降至50.4，為2020年2月以來最低；非製造業商務活動指數按月下降0.2個百分點至53.3；綜合PMI產出指數為52.4。