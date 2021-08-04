達利奧：海外投資者誤讀中國監管措施　將錯失機會

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，橋水基金創始人瑞.達利歐（Ray Dalio）近日在職場社交平台linkedin發文，指出中國最近的一系列監管措施，被部分西方投資者誤解為「反資本主義」，而這些誤解將讓後者錯失中國的機會。

近期，中國監管部門先後對網路科技公司展開反壟斷、數據安全等方面的調查及監管；與此同時，隨着7月24日「雙減」政策落地，校外培訓機構也遭遇「核打擊」。

消息一出，教育股應聲而跌。上周，拋售情緒從教育股擴大到整個中概股。

不過，在達利奧看來，部分西方投資者對中國的監管政策存在誤讀。他認為，那些與中國政策制定者沒有直接接觸，也沒有詳細了解政府變化模式的西方觀察人士，將最近這兩次行動解釋為中國官方展示了他們的「反資本主義」傾向。

「結果，他們錯過了中國正在發生的事，而且可能還會繼續錯過。」達利奧說。

他表示，中國的政策制定者向滴滴公司發出信號，指出上市可能不是最好的選擇，還希望該公司處理數據隱私問題，這都是可以理解的。就教育培訓機構而言，中國希望減少教育不平等的現象，減輕那些想讓孩子獲得培訓服務、卻又負擔不起的民眾的負擔，「他們（政策制定者）認為，即使股東們不喜歡，這些政策對國家而言也是更有利的。」

達利奧敦促投資者，要理解中國的資本市場正在快速發展，而中國的監管機構也要在這樣的環境中「制定適當的監管措施」。

與此同時，投資者也要理解全球地緣政治變化會導致連鎖反應，「你可以從美國政府的政策轉變中看到這一點，例如他們改變中國公司在美上市政策，威脅禁止美國養老基金在中國投資。」

達利奧認為，中國政策制定者的行動方向「從未改變」，一直以來都支持資本市場快速穩定發展、企業家精神，並對外國投資者持開放態度。

他鼓勵外國投資者，關注中國的趨勢，不要誤解和過度關注政策的波動。

達利奧最後寫道：「至於投資，在我看來，美國和中國的體系和市場既有機會也有風險，而且很可能相互競爭，實現多元化。因此，它們都應被視為個人投資組合的重要組成部分。我建議你們不要將這些（監管）舉動誤解為過去幾十年來存在的趨勢的逆轉，讓它們嚇跑你們。」