外媒﹕英偉達對ARM的收購　或因國安因素遭英國政府封殺

《彭博社》（Bloomberg）報道，美國晶片大廠英偉達（Nvidia）從軟銀（Softbank）手收購英國晶片設計公司ARM的計劃，很可能會遭英國封殺，理由是國安風險。

英偉達在2020年9月宣佈，欲以400億美元收購ARM，以便在半導體市場擴大地盤，英偉達現在是美國晶片業者的市值王，8月3日收盤後的市值約為4,937.9億美元。

英國文化大臣道頓（Oliver Dowden）在今年4月要求英國競爭和市場管理局（CMA），準備一份有關英偉達收購ARM的交易是可被視為反競爭的報告，並且彙整第三方提出的任何跟國安相關的議題。

《彭博社》引述知情人士的說法，指出這份評估報告於7月底呈交，內容包含國安疑慮，而英國政府目前傾向否決這起併購案，但也有其他知情人士表示，英國仍正在基於國安考量，對這宗併購案進行更深入的評估。

據悉，英國政府目前尚未做出最後決定，但是也可能以附帶條件的方式核准收購案，道頓預定將決定CMA進行進一步審查。

英偉達的發言人發表聲明，表示「我們將繼續配合英國政府的監管程序，我們期盼他們提問，並且預期解決他們抱持的任何問題」，而目前CMA及英國官方尚未對此置評。

英偉達收購ARM的計劃，傳出可能遭英國政府封殺。（路透社）

彭博行業研究半導體產業高級分析師斯里尼瓦森（Anand Srinivasan）表示「如果監管機構確實封殺本案，將阻撓英偉達稱霸運算晶片市場的能力，但我們認為投資人早已對本案能否完成抱持低預期。」

ARM作為處理器矽智財的領頭羊企業，諸多科技大廠的晶片皆是採用其架構，如高通（Qualcomm）、聯發科、蘋果（Apple）、英偉達、華為海思等，在晶片設計領域具備核心地位，而英偉達的收購行動也被諸多采用ARM架構的科技公司視作威脅。方舟投資公司（ARK Invest）在今年年初出版的「Big Idea 2021」報告，預期基於ARM架構的資料處理設備可在2030年得到超過七成的市佔率，取代英特爾（Intel）的X86架構。

此前一些同英偉達競爭的同行表示，如果這項收購案被否決，他們將着手投資ARM，以協助其獨立營運。這項收購案即便過了英國政府這一關，後續仍要接連闖蕩歐盟、美國及中國政府的監管部門，取得批准的難度不小。

但《彭博社》採訪的知情人士也透露，如果英國的監管部門封殺該交易，軟銀將可能放行ARM進行IPO。不過ARM的執行長席格斯（Simon Segars）在7月的一篇博客貼文中表露了期望收購成行的意圖，認為「讓ARM與英偉達合併，結果會比IPO來得好」。