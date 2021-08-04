疫情危機導致恐慌情緒加劇　日本10年期國債收益率跌至0水平

因Delta病毒加速蔓延，恐慌情緒加劇，導致大量資金再次湧入避險資產，推動10年期日本國債收益率時隔近8個月後再次跌至0%。



《財聯社》報道，日本8月3日新增新冠確診病例數再次超過1.2萬例。日本醫師會會長中川俊男周二（8月3日）表示，日本面臨去年第一波疫情以來的最大危機。

疫情加速蔓延令市場避險情緒升温，10年期日本國債收益率從今年2月的0.175厘高位持續下跌，周三（8月4日）下挫0.5基點，跌至0厘，為2020年12月以來首次，並與近期美國國債收益率下滑走勢相符。

長期國債方面，20年期日本國債收益率周三下跌1個基點，至0.37厘，也是7個半月來的低點；30年期日本國債收益率下跌0.5個基點，至0.625厘。

儘管國債收益率接近今年以來的最低水平，但由於避險需求升温以及日本央行資產購買的支持，周二標售的2.6萬億日圓10年期日本國債依然吸引了大量需求。

「昨天的拍賣證實，即使收益率為0.01厘，也存在合理的需求。但（收益率）在跌至負值之前有一道屏障，我認為我們需要新的催化劑才能實現這一點。」SMBC日興證券策略師Ataru Okumura表示。

「長期收益率下滑的全球趨勢依然存在，但即便如此，我也看不出有任何理由買入收益率為負的10年期日本國債。」岡三證券資深債券策略師Makoto Suzuki表示。

日本央行周三買入了三類期限的日本國債，分別是1至3年期、3至5年期和10至25年期。日本債市的市場人士透露，日央行在3至5年期的買盤產生了較強支撐。