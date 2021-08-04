羅兵咸：上半年中國併購活動交易量按年增11%　創半年度歷史新高

羅兵咸永道發布報告指出，今年上半年中國的併購活動交易數量達到6,177宗，與2020年下半年相比增長11%，創半年交易量新高，其中内地戰略投資併購交易量增長41%，私募股權基金和風險投資基金的交易也很活躍。併購交易金額為3,121億美元，與去年下半年的峰值相比下降了29%，恢復到正常的水平。

報告又指，今年上半年有45宗超大型併購交易（單宗10億美元以上），比去年下半年少10宗，其中很多交易與境內關鍵經濟主題一致，如產業升級，包括12宗工業品交易，達220億美元；「雙循環」包括9宗消費品交易，達250億美元，以及低碳環保，包括5宗新能源交易，達165億美元。

不過，由於疫情導致的通航限制，入境併購交易數量仍相對較少。儘管所有行業的交易活躍度都有所增長，併購交易數量的增長驅動力主要還是來源於產業升級、科技升級及消費升級的需求。此外，由於海外疫情影響及政治因素影響，中國内地企業的出海併購活動仍緩慢地恢復當中。

上半年私募股權基金交易金額有所回落

羅兵咸永道點出，今年上半年私募股權基金募集資金總量繼續保持穩定，不過對比去年下半年的交易金額則有所回落，主要由於今年超大型交易有所減少。從領域來看，今年上半年私募股權基金參與最為積極的包括高科技、醫療健康、工業品及消費品，與去年下半年相若。

報告亦顯示，上半年私募股權基金通過併購方式退出的交易量，較去年下半年高峰有所回落。而通過新股上市方式退出，由於估值仍相對不低，令這個選項很受歡迎。

羅兵咸永道中國內地及香港金融購並交易服務主管合夥人陳宣統表示，併購交易活動建基於對經濟和前景理解的清晰度，只要政策及未來發展越清晰，就越多併購交易活動。此外，他又預計，下半年併購交易活動將出現一些小幅下降，但是内地戰略投資者、私募股權投資者與風險投資者在總體上都將保持強勁的態勢。