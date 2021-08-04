騰訊七招撐股價　北水淨流入25億　「中國巴菲特」揚言愈跌愈買

騰訊（0700）繼上日低位反彈5%後，今日繼續向好，一度逼近470元。市場持續推測，內地官方機構會否將監管目標擴大至網遊業。不過，留意到內地官媒的口風開始出現轉變，指出責任並非全在家長及遊戲廠商身上。另一邊廂，騰訊股價一個月內急跌20%，估值跌至中美貿易戰以來低位，開始吸引著名投資者入市。以價值投資成名，有「中國巴菲特」之稱的段永平，今天自曝買了騰訊，並揚言愈跌愈買。

段永平(圖左)被稱為中國的巴菲特，他今日在網上自曝買了騰訊，並揚言愈跌愈買。（網絡圖片）

上日內地官媒《經濟參考報》，批評網遊猶如「精神鴉片」，並點名騰訊的「王者榮耀」，令市場憂慮遊戲業有機會成為監管機構下一個目標。不過，在一日之間，官媒的態度有所轉變，該篇批評文章的標題，由「精神鴉片竟長成千億產業」，改為「網絡遊戲長成數千億產業」，內容中亦未提及「鴉片」、「電子毒品」等詞，可以看出用字語氣明顯轉溫和。

北水淨買入騰訊逾25億元 扭轉過去14日沽貨潮

同時，騰訊的股價在昨日午後其實已經出現「V形反彈」，股價自上日內低位423.6元反彈，收市報446元，低位反彈幅度逾5%。今日股價繼續反彈，早段一度抽高最多逾5%，逼近470元。收市價報456.8元，升幅2.4%。

值得留意的是，今日北水終於淨買入騰訊，經港股通錄得淨買入25.3億元，扭轉過去連續14個交易日的淨沽出。

今日北水終於淨買入騰訊，扭轉過去連續14個交易日的淨沽出。

監管方向：適齡提示料成為網絡遊戲評價標準之一

最新今日的發展，是來自中國音數協的表態。中國音數協由國家新聞出版廣電總局主管，而內地網絡遊戲的審批，需經由廣電總局負責版號審批與核發工作。若網絡遊戲未能獲得版號審批，就只能免費公測，而不能收取任何費用。

據《21世紀經濟報道》引述中國音數協遊戲工委相關負責人回應表示，近日遊戲工委已召集部份重點遊戲企業，組織網絡遊戲防沉迷工作閉門研討會。

對於遊戲版號審核問題，中國音數協遊戲工委將加快推動適齡提示在全遊戲產品的上線，並將適齡提示作為評價標準之一；又指出，在適齡提示試點工作成熟後，也會將其納入版號審核系統中。

中國音數協遊戲工委將加快推動適齡提示在全遊戲產品的上線，並將適齡提示作為評價標準之一。又指出，在適齡提示試點工作成熟後，也會將其納入版號審核系統中。（資料圖片）

另外，文中提及，在7月29日，在上海召開的中國國際數字娛樂產業大會中，主管部門表示，目前國家層面的防沉迷實名認證平台已建成，接入企業5,000多家、遊戲超萬款，遊戲企業由他律走向自律，初步達成了防沉迷工作的基礎性目標。

由上可見，監管機構對於網絡遊戲的關注點，主要是在於防止青少年沉迷。未來的監管方向，亦很大可能放在控制青少年遊玩時間、落實適齡提示之上。

騰訊出七招 禁止未滿12歲用戶課金

針對監管機構聚焦青少年沉迷網遊問題，騰訊上日立即推出七招，即是以「雙減」、「雙打」為主軸，並提出「三項建議」，呼籲整個遊戲業界，共同建立起防沉迷的系統。

在「雙減」的方面，首先要「減時長」，也就是執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從1. 5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。另外還要「減充值」，禁止未滿12歲未成年人（小學生）在遊戲內進行消費。

在「雙打」方面，主要是「打擊身份冒用」和「打擊作弊」，針對未成年人冒充成年人遊戲的情況，將原來的零點巡查升級為全天巡查，任何可疑的帳戶都要全部重新認證等。

《王者榮耀》遊戲已經正式公告系統升級，未滿12歲的用戶無法進行遊戲充值。（資料圖片）

《中國證券報》指騰訊仍是內地眾多公募的主要持倉股

倘若能落實執行，相信有助減少監管機構的關注。而今日騰訊旗下遊戲王者榮耀已經正式公告系統升級，未滿12歲的用戶無法進行遊戲充值。

另一方面，今日《中國證券報》發表了一篇名為「資金逆勢湧入中概互聯網ETF規模持續擴大」的文章，當中提到，自春節長假結束以來，中概互聯板塊持續調整，但相關ETF卻獲得了超百億元資金的持續湧入。同時又引用統計資料指出，騰訊仍是內地眾多公募的主要持倉股。截至6月底，全市場76家基金公司旗下的506隻基金重倉了騰訊控股。從持股數看，二季度末公募基金持有該股數高達1.98億股，佔其流通股比例的2.07%。

此外，從估值的角度，騰訊的最新十二個月市盈率（TTM）已跌至20.6倍，估值已經是跌至中美貿易戰以來的三年新低。固然，估值低並不代表股價不會進一步下跌，不過，投資永遠都是風險與回報的較量。

騰訊佈局消費文娛傳媒生態圈 ，投資收益已經成為公司盈利的重要組成部分。（中新社）

騰訊佈局消費文娛傳媒生態圈 投資收益佔比增

誠言，近兩日市場的焦點，都放在騰訊遊戲，對於投資騰訊的價值判斷，因為騰訊網絡遊戲營收佔集團總營收的30%以上。不過，也不要忽略騰訊在文娛傳媒、消費零售、金融科技、醫療健康等多領域的生態圈佈局。

截至2020年年底，騰訊持有的上市公司（不含附屬公司）市值已經達到12,049.31億元人民幣，按年增幅達187%。而這批投資公司對騰訊整體業績的影響，正以倍數式增長。

騰訊的財報顯示，反映其投資收益的「其他收益淨額」在2017年至2019年的三年間分別錄得201.4億元人民幣、167.1億元人民幣和196.9億元人民幣。2020年騰訊的投資收益更是飆升至571.3億元人民幣，佔稅前利潤的31.7%。可以說，騰訊的投資收益已經成為公司盈利的重要組成部分。

因此，在衡量騰訊股份的投資價值時，亦應該將其透過參股多個科技企業，在整個網上生態圈的佈局考慮在內。

投資中資股，監管風險與國策扶持，從來都是一對孖寶。而在市場恐懼之時，以價值投資成名，有「中國巴菲特」之稱的段永平，今天在網上自曝買了騰訊，並揚言愈跌愈買。