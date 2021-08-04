新華社指電子煙裹着「絢爛外衣」　警惕產品流向未成年人

《新華社》發表題為《警惕電子煙流向未成年人》調查報道稱，指發現即使中國政府已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分裹着「絢爛外衣」的電子煙依舊在向未成年人群體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。

報道稱，記者在天津、瀋陽等地暗訪發現，一些超市的櫃枱處有各種品牌的一次性電子煙出售，其品名標註為「霧化棒」以及「霧化器」等，它們與可重複使用的電子煙不同，其包裝簡單，價格在三、四十元不等，有多種顏色和口味，有的電子煙的煙桿上還有花紋和圖案，十分新潮好看。

在一些臨近學校的小超市也暗藏風險，有商家表示，平時會有穿着中學校服的學生前來購買電子煙，其中一些警惕性較高的學生會把校服外套脱掉後再進店購買，他們應該是買來抽着玩，並非有煙癮。

此外網絡銷售渠道也「屢禁難絕」，儘管中國政府已要求將電子煙「全網下架」，但記者發現有一些個人微信賣家仍然在網上進行電子煙交易，這些賣家在實際交易中沒有詢問記者年齡，也沒有要求記者提供身份證明，他們平時會在朋友圈中推薦配有年輕靚麗的女性吸電子煙的短視頻，記者還發現大部分門店都有線上銷售渠道，消費者可通過添加店鋪微信的方式進行線上交易。

報道指出，世界衛生組織（WHO）於2021年7月發布了《2021年全球煙草流行情況報告》，稱尼古丁極易上癮，對大腦發育有害，因此必須「更好地管制」電子煙，尤其要關注20歲以下吸電子煙人群，目前全球多個國家和地區採取管控措施，其中包括禁止在公共場所吸電子煙，禁止電子煙的廣告和推廣以及要求在電子煙包裝上標註健康警示等。

根據中國疾病預防控制中心發布的2019年中國中學生煙草調查結果顯示，2019年初中學生聽說過電子煙的比例為69.9%，電子煙使用率為2.7%，與2014年相比，分別上升了24.9個百分點和1.5個百分點，意味着電子煙對於未成年人健康的侵害還在繼續。

對此天津市律師協會未成年人保護專業委員會主任付佳表示，根據《中華人民共和國未成年人保護法》，未成年人的父母或者其他監護人不得放任、教唆未成年人吸煙，其中包含電子煙；煙、酒和彩票經營者應當在顯著位置設置不向未成年人銷售煙、酒或者彩票的標誌；對難以判明是否是未成年人的，應當要求其出示身份證件。由於電子煙對未成年人存在安全隱患，應進一步加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。