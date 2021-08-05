熱門中概股收盤漲跌不一　騰訊ADR漲超4%

8月4日，美股收盤漲跌不一，截至收盤，道指跌323.73點，或0.92%，報34792.67點；納指漲19.24點，或0.13%，報14780.53點；標普500指數跌20.49點，或0.46%，報4402.66點。

熱門中概股收盤漲跌不一，教育股漲跌互現；騰訊ADR漲超4%，時隔3年投資大佬段永平出手抄底騰訊港股。

教育股中，精鋭教育漲超73%，流利說、網易有道漲近1%，高途跌近11%，紅黃藍跌超8%，新東方跌超5%，好未來跌近5%，一起教育跌超3%，第一高中教育跌近2%。

新能源汽車股中，小鵬汽車漲超2%，蔚來汽車漲超1%，理想汽車漲0.4%。

其他熱門中概股中，萬春醫藥飆升176%，此前該公司宣佈其治療肺癌的藥物plinumin在註冊試驗期間達到了主要和關鍵的二級終點；比特數字漲近31%，滿幫漲超7%，第九城市漲超6%，知乎、HM汽車之家漲超5%，騰訊ADR漲超4%，搜狐漲超2%，阿里巴巴、京東、唯品會漲超1%。

金融壹賬通跌超27%，怪獸充電跌超11%，樂居跌近7%，趣頭條、優信跌超5%，霧芯科技跌近5%，聯代科技跌近4%，中網載線跌超3%，鬥魚、微美全息、前程無憂、獵豹移動跌超2%，途牛、攜程、嗶哩嗶哩跌超1%。