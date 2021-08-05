恒指半日跌51點　阿里撐市升近2%　快手續破底挫逾8%｜持續更新

美國聯儲局副主席預料2023年開始加息，並今年稍後開始削減買債。或許受消息影響，美股道指曾瀉325點，收市仍挫323點或0.92%；標指跌0.46%，收市報4402點；納指一度升0.34%，收市微漲0.13%，收報14780點。港股昨反彈231點返十天線，收市報26161點，今早「黑期」微升40點，在26445附近。



【12:10】快手續破底挫逾8%

港股半日跌51點或0.2%，中午收報26374點，恒生科技指數跌近1%或66點，收報6792點，恒生國指收報9374點，跌45點或0.48%，大市半日成交808.35億元，北水半日暫流入18.1億元。

科網股阿里巴巴（9988）撐市，半日升1.8%，中午收報195.7元；美團（3690）微升0.4%，收報214.4元；騰訊 （00700） 則跌1.7%，收報449元；快手（1024）解「禁售期」半日急挫8.8%破底，中午收報95.95元，成交額達20.16億元。

濠賭股今日反彈，金沙中國（1928）半日升3.6%，中午收報26.15元，暫為表現最好藍籌。銀娛（0027）漲2.8%，收報48.05元。

跌勢持續的海底撈（6862）半日輕微反彈3.3%，中午收報28.45元，成交額達2.77億元，

中芯（0981）績前升3.4%，中午收報27.75元。

【11:35】濠賭股反彈

阿里巴巴（9988）、美團（3690）領升，現升分別2.24%及1.12%，報196.6元及216元。

中芯國際（0981）績前大漲逾4%，報27.95元。

藥明生物（2269）微漲1.45%，報133.2兀；復旦醫藥（2196）亦升1.23%，報77.95元。

港交所（0388）上揚1.16%，報524元。

濠賭股反彈，銀娛（0027）彈升3.1%，報48.2元；永利澳門（1128）微漲0.8%，報9.02元；新濠國際發展（0200）揚1.8%，報11.22元；金沙（1928）彈升逾3%，報26.05元。

【11:00】恒生指數升幅收窄

恒生指數升幅一度收窄，現報26466點，升40點或0.15%。

騰訊（0700）轉跌0.8%，報453元；網易（9999）跌3.6%，報138.4元。

【10:49】中電信「回A」前跌逾2%

中電信將於明日進行網上路演，擬公開發行不超過103.96億股。中電訊（0728）跌逾2%，低見2.89元，現報2.91元，仍跌2.35%。

中國聯通（0762）亦跌1.6%，報4.27元；中移動（0941）挫1.1%，49.25元。

【10:15】體育用品股回軟

快手（1024）續插逾8%，低見96.4元，現報96.95元，仍跌7.8%。

體育用品股回軟，安踏（2020）跌0.17%；李寧（2331） 跌逾1%；特步（1368）跌後抽升2.4%。另一方面，361度（1361） 發盈喜，股價上揚3.5%。

恒指維持26500點水平，現升84點或0.32%。

【09:45】恒生指數倒升90點

恒生指數倒升90點或0.34%，報26517點；恒生科指亦倒升33點或0.49%，報6893點；中市成交額暫為204.48億元。

快手（1024）今有38.8億股解禁，股價開市後即插逾5%，跌穿100元大關，開市後再跌逾6%，低見98.35元，創歷史新低；現報98.8元，仍跌6.08%，成交額6.46億元。

網易（9999）亦挫3.4%，報138.7元。

銀娛（0027）反彈1.7%，報47.55元；永利澳門（1128）績後揚1%，報9.04元；

ATMX領升，阿里巴巴 （9988） 升幅擴大至逾2%，高見197.6元，現報197元，升2.44%；騰訊（0700） 升0.8%；美團（3690） 升近3%，小米（1810）升0.4%。

【09:20】恒生指數低開36點

恒生指數低開36點或0.14%，報26390點。恒生科指低開23點或0.35%，報6835點。恒生國指開報9402點，跌16點或0.18%。大市暫成交額43.11億元。

騰訊（0700）低開0.9%，報452.6元；阿里巴巴（9988）上揚1.4%，報194.9元；美團（3690）平開，報213.6元；京東（9618）平開，報277.4元；網易（9999）插3.6%，報138.5元。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%，報42.8元；港交所（0388）升0.5%，報520.5元；友邦（1299）跌0.5%，報92.1元；渣打（2888）平開，報48.4元。

思摩爾（6969）受監管消息影響，股價今早低開5.25%，報37元。

油價連跌三日，油股亦受壓。中海油（0883）開跌逾1%，報7.73元；中石化（0386）跌0.8%，報3.59元；中石油（0857）插2.4%，報3.21元。