路透：疫情使中國8月寬鬆預期升温　政策利率MLF和LPR現破冰可能

《路透》報道，2021年第八期中國固定收益市場展望調查顯示，原本風平浪靜的本土疫情形勢突然嚴峻起來，令本已有所放緩的經濟基本面進一步承壓，寬鬆預期亦全面升温。受訪機構除認為存款基準利率還會保持穩定外，對存款準備金率和央行政策利率下調的預期均有所抬頭。

具體來看，所有受訪機構一致預期8月以及未來三個月存款基準利率不變；存款準備金率方面，因7月剛剛降準，僅有1家機構認為央行將連續兩個月降準，不過預期未來三個月將降準的機構佔比仍近四分之一。

對於政策利率，受訪機構的調整預期亦鬆動，持穩逾一年的政策利率現破冰可能。與上月時相比，除七天逆回購利率外，一年期MLF（中期借貸便利）利率以及一年和五年LPR（貸款市場報價利率）的下調預期均已出現，相對而言機構對一年期LPR調降的預期稍強，對五年LPR的下調預期最弱。

7月雖超預期降準，但在對沖當月MLF到期和季度繳稅後，資金面整體仍維持平穩，並未更加寬鬆，表明即便政策面更為積極，但仍會致力於防範大水漫灌。

考慮到下半年MLF到期規模巨大，即便還有降準，很大程度上仍會兼顧置換到期MLF的目標。預計市場流動性整體平穩略偏鬆的大局仍難改，回購利率圍繞政策利率中樞震盪局面也將延續。

展望結果顯示，8月全月銀行間存款類機構隔夜質押式回購加權平均利率和七天期該利率，以及三月期Shibor的預測均值分別為2.059%、2.1964%和2.4085%，分別較7月全月實際均值高6.49個基點（bp）、3.66個bp以及微跌0.9個bp。

7月債市收益率大跌，降準不期而至，政策想象空間一下打開，下半月本土疫情陡然緊張，為市場「添柴加火」，10年國債收益率在跌破3%重要心理關口後勢如破竹，7月累計下滑約25個基點（bp）。

而債市在快速走強後，已相當程度反應了對後續寬鬆政策的預期，不僅是再度降準的可能，甚至還包含了對調降政策利率的期待，短期目標已基本到位。在消化止盈壓力後，寬鬆預期仍能支撐強勢，市場表現料將更趨平緩。

考慮到7月末和8月初收益率跌幅較大，展望結果顯示，參與機構對中央國債登記結算公司國債、國開債及AAA與AA評級中短期票據的到期收益率估值，8月末預測均值與7月底實際值相比整體變動不大，利率債收益率小幅走高，幅度大多在1至4個bp，信用債波幅更小。

其中，參與機構對10年期國債收益率估值的預測均值，8月末為2.8745%，較7月末實際值高3.8個bp。對10年期國開債收益率在8月末的預測均值為3.2651%，較7月末實際值高3.7個bp。

另外，受訪機構對7月新增人民幣貸款和新增社融增量的預計均值分別為1.49萬億元（人民幣‧下同）及2.38萬億元人，較6月實際值大幅偏低6,300億元和1.29萬億元。

7月末中國票據市場出現異動，因信貸偏弱銀行紛紛加大收票力度補規模，轉貼利率斷崖式下滑。國有和股份制銀行承兑的8月到期短票利率頻刷下限，最低一度觸及0.01%的「地板價」，足年票價格亦一度跌破2%。

對於7月CPI按年漲幅的預期，參與機構預測均值為1.1%，與6月的實際值一致，預測區間為0.5%至1.5%。

匯率方面，參與機構對8月末外匯交易中心公布的人民幣兑美元即期匯率的官方收盤價，預期均值為6.4849，較7月末的實際值6.456貶值289點，預期的區間為6.4至6.6。