港股如大病後仍不穩　料後市續受消息牽動　籲投資者執生｜許繹彬

一眾投資者滿以為已過了七月份最黑暗的時期，八月可以過一點「安穏」的日子，而八月伊始確實大市有喘定的跡象，升穿26300水平；但好景不常，周二（3日）國內官媒突然用「精神鴉片」及「電子毒品」來形容網絡遊戲，並警惕網遊對社會的禍害；消息一出，令市場再次揣測，下一個監管對象，相信會是網遊股，由於港股再次受到「杯弓蛇影」的影響，一眾投資者為免重蹈覆轍，將網遊股沽得「體無完膚」。

當中，網遊的表表者及龍頭騰訊（0700）更曾一度下跌至422元，情況比疫情爆發時更甚；但港股劇情繼續峰迴路轉，官媒突然又在官網悄悄刪除上述文章，令港股下午突然呈然「V形」反彈，跌幅收窄，重上26100以上的水平，成交更突破2,000億元，但騰訊及一眾網遊股最終仍要跌市收場，就算昨天出現反彈，但幅度仍見含蓄，去向仍然未明。

整體而言，港股繼續以消息為主導，各種監管風暴導致不同板塊，如教育、醫療及科技等，均出現大幅調整及更引發一輪斬倉潮。儘管昨天港股呈現反彈，更一口氣升穿10天、20天及直逼50天線，從圖表來看，看似呈現「轉勢」，但筆者認為由於港股在大病過後，相信根基仍未穩固，市場上偶有「風吹草動」，大市便有可能再次跌至「七個一皮」，因此後市相信仍會繼續受消息所帶動，戲劇性事件仍會頻生，所以投資者要懂「執生」及以「小試牛刀」的心態去面對，暫可先以26100作初步支持，上望26800作波幅區間，倘若在升市中能出現北水南下增加，導致超過2,000億成交，才可確認短期調整已經完成。

國際油價近日在66至75美元之間徘徊，但油股走勢好像與實際油價升幅背馳，因此，投資者可考慮趁低吸納中國石油（0857）作波幅短炒。此外，Delta變種新冠病毒在全球有蔓延跡象，全球經濟復甦的步伐有可能會拖慢；而鄰近本港的澳門更首次出現此類變種病毒，商家一直期待的通關，相信短期無望，因此投資者亦要留意對疫情有機會惡化而令港股波幅增大的可能，投資者亦不可輕視。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗