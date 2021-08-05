星展香港中期賺6.2億新加坡元　按年增2%　料下半年貸款可錄增長

星展集團（DBS Group）今日（5日）公佈2021年中期業績，上半年盈利按年增加54%至37.1億元 （新加坡元‧下同），宣派第二季季息每股0.33元。

期內，總收入仍按年下跌4%，至74.43億元。其中，淨利息收入按年下跌12%至42億元，而財富管理業務收入增長27%至9.45億元。

星展香港淨息收窄

香港區方面，上半年總收入為12.56億元，盈利則為6.2億坡元，按年升2%。在疫情下，星展貸款方面則獲得7%增長，在財富管理和銷售產品方面更按年上升23%。總體貸款按年有平穩升幅，但由於低息環境拖累，淨息差由去年的1.74厘收窄至1.3厘，淨利息收入按年下降19%至40億港元，而淨手續費及佣金收入則按年增長23%。由於隨著宏觀經濟狀況改善，信貸撥備有所下降，處於較低的健康水平。

星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，他非常看好下半年度貸款增長。在2021上半年，星展貸款增幅達7%，比同業貸款的1至2%增長高。除了經濟活動逐漸重啟的因素外，中國內地進出口貿易也能帶動香港經濟，因此他預期下半年度會有一定的貸款增長。同時，他認為基於大量資本市場活動從中國移至香港，所以與管理相關的投資產品會有快速增長。

其次，他表示為配合大灣區發展計劃 ，DBS已有充足的準備。他更透露，除了DBS China 外，已和中國最大銀行之一達成合作協議，具體詳情則有待公布。