長實李澤鉅：啟德住宅項目所有單位望海景　樓市中長綫平穩向好

長實集團（1113）主席李澤鉅於投資者會議上表示，會繼續通過農地轉換及將酒店轉做住宅用地，增加土地儲備。他提到，位於將軍澳的項目「SEA TO SKY」大部分已經沽清，豪宅項目「波老道21號」成交價亦屢創亞洲新高，而且在疫情影響下只有本地買家，認為有此成績反映市場購買力持續。

他表示，集團未來繼續投地，同時考慮將酒店資產改劃住宅，又透露日前已為啟德住宅項目規劃拍板，相信日後每個單位都可以望到海景，認為做到這樣規劃是非常困難。

李澤鉅（左上）於投資者會議上表示，會繼續通過農地轉換及將酒店轉做住宅用地增加土地儲備。（會議圖片）

樓市中長綫平穩向好

李澤鉅亦在業績報告中指，香港將繼續發揮國際城市作用，鞏固整體經濟發展條件。本地樓市有一定剛性需求，預期疫後通關經濟活動增加，將有利物業市場，料樓市中長綫平穩向好，並將繼續以房屋政策為主導。

酒店業務方面，疫情下部分業務受壓，但仍可提供不錯回報。他解釋旗下酒店業務分兩種， 一種提供長期租賃服務，提供三、六個月甚至逾年的租約，走勢貼近本地樓市，不太受疫情影響，未來數月租金水平或會上調；另一種是日租業務，較受疫情影響，但在2003年「沙士」的經歷下，相信旅客會重新回來，業務會復甦，同時將部分房間改為收租以改善表現。

寫字樓「最差情況已過去」

寫字樓租賃方面，李澤鉅認為經濟正在復甦，最差情況已過去，中環核心區寫字樓租金雖較歷史高位下降，但參照過去，只要中環甲級寫字樓租金下降，便有公司未來遷回中環，租金下跌，空置率將下降。

他又指，集團回購屬長遠策略，不會改變，至於派息是否增加，將視乎收入增長，及確保的資金發展，透過派息及回購回報予投資者。他又笑言，疫情下業績有增長，永遠不會滿足，但亦已覺得「ok」。至於下半年整體市況，他認為雖然全球仍有疫情，以及變種病毒影響，但在看來已經不俗。

英式酒館業務營運仍未及疫情前水平，上半年經營虧損10.7億元，但虧損按年收窄近45%。李澤鉅指，酒館屬英國文化，隨住防疫限制解除，收入開始反彈，回升至與2019年水平差距不足一成。