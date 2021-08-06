大灣區發展機遇調查︰專業資格認證　對港人赴區內發展具決定性

香港與大灣區內其他城市往來日益頻繁，區內發展亦相當迅速，為香港專業人士帶來龐大發展機遇。可是專業人士要進入區內發展亦非易事，有部份行業的專業資格未必獲得內地承認，成為港人北上障礙。

團結香港基金4月訪問了1,012位18歲以上香港市民有關大灣區發展機遇，過半市民認同大灣區規劃為香港帶來經濟效益，認為香港聯動大灣區9個内地城市發展能達至「擴規模」。

是次調查結果有3大發現，市民客觀上認同大灣區帶來的經濟效益以及促進香港的經濟多元，以及認同大灣區生活逐漸成趨勢。

受訪者認為特定專業資格是否備受認證、對應或認證的運作機制，對專業人才赴大灣區發展的意欲有決定性的影響。有受訪測量師指出其專業資格在内地不受認可，例如香港測量師學會的會員劃分6個組別當中，只有產業測量師、工料測量師以及建築測量師才能對應内地執業資格。團結香港基金高級副總裁及公共政策研究院院長黃元山表示，專業人士執業資格是否被内地認證為港人移民大灣區的首要關卡，認為政府可以配合政策。

另外，有36.7%受訪者不同意香港協同大灣區城市發展會促進經濟多元化，團結香港基金社情研究主任何杏研表示，由於不同工種的市場就業情況不同，如金融業人士或認為香港已有不少機遇，但創科界人士就會認為内地能夠提供更大發展空間予香港。她認為香港政府可聯同中央以及澳門政府建立恒常溝通機制以及資訊統籌平台，提供清晰藍圖予有意往大灣區發展人士。