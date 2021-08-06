中芯大升近7%　上季賺6.9億美元創新高　28納米晶片產能大幅提升

中芯國際（0981）公布截至今年6月底止第二季業績，公司營收、毛利、產能利用率、28nm晶片營收佔比均創新高。

受消息帶動，該股開市高開，最新報29.8元，升6.81%。

中芯第二季度營收13.4億美元，市場預估13億美元，相較於2021年第一季的11.04億美元增加21.8%，相較於2020年第二季的9.39億美元增加43.2%；第二季度淨利潤6.878億美元，市場預估2.778億美元；第二季度毛利率30.1％，市場預估26.4％。

對於第二季度銷售收入創歷史新高，中芯表示，變動主要是由於晶圓銷售量增加及平均售價上升所致。

此外，中芯國際第二季度交付174.52片8寸等值晶圓，2020年同期為143.55萬片；第二季度14/28納米制程佔總收入14.5%，2020年同期為9.1%；第二季度產能利用率達100.4%。

中芯國際為代表的中國晶片企業正努力提升水平，縮短與國外企業差距。（視覺中國）

中芯國際首席財務官高永崗表示，二季度公司各項財務指標均好於預期。三季度銷售收入預期按季增長2%到4%，毛利率預期在32%到34%之間。

除了財務數據外，中芯國際第二季度報告還透露出一些很有價值的細節：產能利用率創新高、中國客户比例再度回升、消費電子營收佔比提升、28nm技術節點營收佔比再度提升。

中芯國際披露，公司第二季度的產能利用率達到了100.4%，按月2021年第一季度的98.7%、按年2020年第二季度的98.6%均有提升。

對此，中芯國際披露，月產能由2021年第一季度的54.08萬片（8英寸晶圓）增加至2021年第二季度的56.15萬片（8英寸晶圓），主要由於本季度200mm晶圓廠（即8英寸產線）產能擴充所致。