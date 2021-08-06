高盛：標普500指數今年有望漲25%　但須當心這一情形恐令股市受挫

美股周四（5日）高收，納指與標普500指數創收盤歷史新高。道指漲271.58點，或0.78%，報35064.25點；納指漲114.58點，或0.78%，報14895.12點；標普500指數漲26.44點，或0.60%，報4429.10點。盤中，納指最高上漲至14896.47點，創盤中歷史新高。

雖然美股已多次創新高，但是仍獲得分析員唱好。據《FX168財經報社》報道，高盛集團策略師上調了對標準普爾500指數的預期，因為強勁的收益增長和低利率助長了人們的樂觀情緒，認為儘管股市處於創紀錄高位，但仍將繼續上漲。

據一份報告顯示，David J.Kostin及其團隊將標準普爾500指數2021年底的目標，上調至4700點，此前大約一個月前，基準美國股指超過了他們此前預測的4300點。這意味着在今年剩下的時間裏，該股指將較當前水平回升約7%，今年累計漲幅將達到25%。

《彭博》對華爾街策略師進行的月度調查中，奧本海默公司和高盛給出的預估最高。Kostin將他的標普500盈利預估提升了7.25%，達到每股207美元。

在迄今為止公布的財報中，近90%的公司的財報達到了華爾街的預期，雖然一些前瞻性指導，特別是來自蘋果、亞馬遜和臉書等最大的科技公司的前瞻令人失望，但第三季度盈利仍然料將增加29.7%。

兩類股份前景存不明朗

Kostin說，「高於預期的標準普爾500指數盈利和低於預期的利率推動我們上調價格目標，我們預計，隨着企業成功地管理成本，以及高利潤的科技公司在該指數中佔據更大份額，營收將出現更強勁的增長，稅前利潤率將進一步擴大。」

不過，高盛分析師也警告稱，這些預測「對利率和企業稅制改革的假設高度敏感，這些假設的前景都不確定。」Kostin稱，如美聯儲收緊政策，GDP增長更加強勁以及通脹更快速攀升將導致利率升高，此種情形下標普500指數的目標價將降為4350點，而如企業所得稅改革未能獲得通過，那麼2021年底標普500指數的目標價將升至4900點。