騰訊彈升近5%　快手跌近5％　恒指升23點｜持續更新

美股高收，納指及標準普爾指數皆再創新高，道指則升逾270點，重上35000點大關。不過今早亞太區股市早段表現平平，要留意港股會否受波及。近期科技股走勢反覆偏軟，

其中快手（1024）昨日更單日大瀉逾一成，股價失守90元之餘，更屢創歷來新低，並拖累其股東﹑股王騰訊（0700）表現。經過昨日的大調整，快手及騰訊等大型科技股今日表現預料為投資者關注點。

另一方面，近期債券孳息率仍在低位徘徊，早前處於強勢的金融股會否受拖累，亦可留意。



【15:00】騰訊彈升近5%

大市繼續窄幅上落，最新報26227點，升23點，國指升2點，報9299點，科指升1點，報6716點。

快手（1024）最新報85元，跌4.6%；騰訊（0700）彈升4.8%，報460.2元。

【12:35】恒指半日升2點

恒指中午收市報26206點，升2點，國指收市報9282點，跌12點，恒指6718點，升2點，成交額843.8億元。

快手（1024）中午收市報82.75元，跌7.1%，騰訊（0700）反彈，升3.6%，中午收市報454.8元，阿里（9988）升0.5%，報193.5元，京東（9618）升1%，中午收市報276.4元，美團（3690）跌0.3%，中午收市報210.6元。

資源股上揚，中海油（0883）升3.7%，報8.14元，中石油（0857）升0.9%，報3.24元，中石化（0386）無升跌，報3.6元。

長和系昨日公布中期業績，長和（0001）升2.9%，報58.05元，長實（1113）升0.3%，報52.65元，長建（1038）升0.1%，報47.65元。

車股表現失色，長汽（2333）跌1.6%，報36.3元，吉利（0175）跌1.4%，報27.65元，比亞迪（1211）升1.1%，報273.8元。.

奶粉股成為投資者沽貨對象，飛鶴（6186）跌7.2%，報13.64，雅士利（1230）跌3.3%，報0.59元，H&H（1112）跌2%，報26.8元。

【10:44】快手股價大反彈

快手（1024）股價出現反彈，公司創始人表示不減持，股價迅即彈上88元，收復不少失地，最新報86.9元，跌2.5%。

【10:11】快手再創股價新低

快手（1024）股價如江河日下，不斷尋底，今早曾失守80元，低見78.6元，最新報80.35元，成交額為23.33億元。

【09:54】恒指掉頭向下

港股掉頭向下，恒指最新報26087點，跌116點，國指最新報9231點，跌65點，科指報6686點，跌28點。

快手（1024）再創新低，曾低見80.55元，最新報81.3元，跌8.8%；騰訊（0700）最新報450.4元，升2.6%。

奶粉股仍下跌，飛鶴（6186）報13.6元，跌7.5%，H&H國際（1112）跌0.9%，報27.1元，蒙牛（2319）跌2.8%，報43.7元。

【09:28】恒指高開58點

恒指高開58點，報26262點，國指最新報9305點，高開9點，科指最新報6755點，高開39點。

快手（1024）仍未止瀉，最新報83.6元，低開6.2%，騰訊（0700）高開1.3%，報444.8元，美團（3690）高開4.4%，報220.4元。

奶粉股方面，中國飛鶴（6186）低開9.1%，報13.36元，雅士利（1230）挫6.6%，報0.57元，澳優（1717）低開1.3%，報7.38元。

長和系昨日收市後公布中期業績，長和（0001）增加3成派息，高開1.9%，報57.45元；長實（1113）低開0.4%，報52.3元。