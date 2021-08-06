港股反彈乏力　資金轉投績優股　奶粉股被「點名」│財經評論

港股反彈乏力，連日回升後亦不能重上7月26日26800點水平之上，昨報26204點，跌221點，資金轉投個股股份，如績優股，而可留意奶粉股卻被官媒新華社「點名」評論，奶粉股或有一震。



官媒《新華社》再度發文指，專家提醒警惕配方奶粉營銷，建議通過強制性法規規範母乳代用品營銷行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。同時，嚴格執行廣告法中關於過度和誤導性營銷嬰幼兒食品營銷行為的規定。

這文章是引用專家看法，而不是官方監管信號，但目前市場敏感，成驚弓之鳥。今日可關注蒙牛（2319）、中國飛鶴（6186）、澳優（1717）股價，從而判斷市場反應，今日奶粉股或有一震。

值得留意的是，《經濟參考報》周初批評網絡遊戲為「精神鴉片」後，結果不是官方釋放信號，文章下架又改文，而前天晚上《證券時報》還給遊戲產業洗白，表示要共同維護遊戲產業健康發展，可見市場現在就是極其恐慌，先對消息作出反應。

官媒《新華社》再度發文指，專家提醒警惕配方奶粉營銷，今日奶粉股或有一震。（黃清瑤攝）

績優股受捧 中芯季績勝預期

比亞迪（1211）7月銷量合計57,410輛，按年增長82.9%。其中，新能源汽車產量50779輛，按年增長2.3倍。另外，內地媒體報導指，比亞迪將於明年第二季開始向Tesla（美：TSLA）供應「刀片電池」。目前配有「刀片電池」的特斯拉車型已進入C樣測試階段，比亞迪對消息不予置評。

中芯（0981）第二季度業績勝市場預期，季度銷售額收入13.4億美元，按年增加43.2%，按季增加21.8%，盈利為6.9億美元，按年增加近4倍。中芯國際同時提供指引，第三季銷售收入按季增長2%至4%，毛利率預期在32%至34%之間。基於上半年的業績和下半年的展望，在外部環境相對穩定的前提下，公司全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調到30%左右。

福耀玻璃（3606）上半年錄得純利17.69億元人民幣，按年升83.6%，收入115.43億元,按年升42.1%，其中，主營汽車玻璃收入103.7億元人民幣，按年升42%，毛利率按年升2.05個百分點，至34.6%。

福耀玻璃（3606）上半年錄得純利17.69億元人民幣，按年升83.6%。

美股創新高 觀望非農業數據

美國納指、標普創收市新高，標普升0.6%，收報4429點，納指升約0.8%，報14895點，而道指亦升271點或0.8%，企穩35000關之上，惟成交近日有所縮減，市場觀望美國今晚將公布非農業就業職位數據。

聯儲局理事沃勒重申，美國經濟復甦進展良好，加上勞動市場改善，聯儲局宜較預期為早地啟動縮減量化寬鬆措施。他又預期，如果未來兩個月的美國非農業職位增幅能達到80萬至100萬個，聯儲局最快10月將啟動退市步伐。