渣打禤惠儀︰冀維持上半年增長動力　全年盈利望有雙位數增長

渣打集團（2888）上半年除稅前法定溢利25.59億（美元‧下同），按年增長57%。按地區劃分，亞洲地區為集團最大的盈利貢獻來源，除稅前法定溢利22.12億元，按年增44%。



若細看香港區營運表現，各項指標均見改善。截至6月底止，上半年香港區除稅前溢利8.16億元，按年增長16%。香港區經營收入18.44億元，按年升1%。信貸減值4,200萬元，按年大幅減少74%。



香港為渣打集團帶來最大盈利貢獻。（資料圖片）

財富管理收入 三分一來自數碼渠道

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，「上半年香港疫情穩定，整體營商環境有改善，故稅前溢利有16%增長。未來將繼續積極投資數碼渠道，可望推動非利息收入。」以個人、私人、中小企銀行業務整體為例，上半年數碼渠道收入大幅增加4成，交易量增加逾3成，故數碼化對財富管理業務影響較為突出。目前財富管理收入中，約有三分一來自數碼渠道。

展望下半年，經濟復甦步伐將取決疫情發展。若經濟復甦步伐持續，禤惠儀則指「展望全年能維持上半年增長動力，全年盈利能達至雙位數增長。」

集團期內淨利息收入為33.75億元，按年減少4%，淨息差為1.22厘，與今年3月底持平，按年則下跌18個基點。在非利息收入中，財富管理業務表現搶眼，收入按年上升23%至12億元。禤惠儀則認為，利息收入再跌空間不大，而非利息收入可望有雙位數字增長。雖然近期美聯儲開始討論Taper（即縮表和加息），惟料2022年應尚未啟動加息周期，息率料整體維持低水平，故禤惠儀料2022年仍需靠非利息收入，維持業務增長動力。

下半年首推Green Branch

隨着營商環境好轉，企業活動變得活踴，渣打香港有三項業務發展較佳。禤惠儀表示，「上半年新股上市活躍，相關融資貸款收入增加4倍。同時，進出口改善，貿易貸款、外匯增長，均為商業銀行業務帶來動力。在綠色金融方面，上半年亦完成不少可持續發展相關的融資。」

至於下半年發展重點，渣打在大灣區中心已開始運作，提升系統為「理財通」作好準備。同時，渣打繼續投資在不同範疇的金融科技，配合客戶所需。此外，隨着可持續發展（Sustainability）成為國際大趨勢，禤惠儀指出，「市場對可持續發展關注提升，故期望在年底前推出第一間Green Branch，為零售客戶提供更多綠色金融產品，具有策略性意義。」

此外，渣打香港上半年在尖沙咀推出「優先私人理財中心」，Priority Private客戶群整體增加35%。未來亦會計劃在港島區開設「優先私人理財中心」，捕捉高端客戶的機遇。

虛擬銀行Mox Bank上客量持續增長。（資料圖片）

虛銀Mox年底目標 客戶人數超20萬

虛擬銀行Mox Bank為渣打香港旗下的附屬公司，去年9月正式開業。截至今年年中，客戶人數已達至約15萬，目標年底可望超越20萬戶。禤惠儀認為，「對Mox的上客量滿意，亦能與本業產生協同效應，深化客戶體驗。未來亦希望Mox的經驗，可以輸出至其他國家。」