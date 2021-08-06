摩根士丹利因疫情降中國第三季及全年GDP預估　料再降準50點子

投行摩根士丹利（Morgan Stanley）研究報告指出，因應目前由Delta病毒引發的疫情比冬季復發影響更多地區，該行調降中國第三季及全年的GDP增長預估，並預計中國未來數月將再下調存款準備金率50基點及加快基建投資。

路透社報道，摩根士丹利把中國2021年GDP按年增速預估調降50基點至8.2%。考慮到旅遊、餐飲和娛樂等服務消費減弱，第三季度GDP增長預測降至5.1%，兩年平均增長5.0%。

隨着財政支持和基建投資加大以及中國國內疫情穩定下消費增長温和反彈，預計第四季的GDP兩年平均增長將回升至5.5%（按年增長4.5%）。

報告指出，現時中國11個省份中高風險地區合計有144個，比冬季時的逾六個省份72箇中高風險地區為多。雖然病例數仍相對較少，但變種病毒的傳播性更強，且中國「零感染」策略表明經濟影響是無可避免的。

中國國家衛健委周五（8月7日）通報，8月5日中國大陸新增新冠肺炎確診病例124例，其中本土病例80例，創逾半年新高。

2021年二季度，中國國內生產總值（GDP）按年增長7.9%，略低於路透調查預估中值8.1%，兩年平均增長5.5%；二季度按月增速為1.3%；上半年GDP按年增長12.7%。