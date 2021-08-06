《彭博》：阿里據悉發出警告　稱中國網路行業稅負將加重

阿里巴巴（9988）據悉警告投資者，隨着北京擴大對網路行業的控制行動，中國政府針對網路行業數年來的稅收優惠將開始減少，中國大型企業將增加數以十億美元計的成本。

《彭博》報道，據知情人士透露，這家中國最大電子商務公司在8月2日當周業績發布後的電話會議上告訴一些投資者，政府不再將其部分業務視為所謂的重點軟件企業（符合這個資格的企業享有10%的優惠稅率）。

知情人士表示，這家天貓的運營商預計，9月季度的有效稅率為20%，高於2020年的8%。知情人士因討論非公開對話而要求匿名。他們補充說，展望未來，阿里巴巴警告說，大多數網路公司可能不再享受10%的稅率。

此舉反映了北京對從阿里巴巴到騰訊和美團等大型科技公司的監管緊縮，這些企業運用其龐大的數據，以犧牲用户為代價來造福投資者，飽受外界抨擊。8月5日，中國政府支持的媒體《證券時報》在一篇評論文章中指出，當這些軟件產業已發展起來，具有相對優勢時，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持，給予稅收優惠。

花旗分析師Alicia Yap周五（8月6日）在一份研究報告中寫道，由於與重點軟件企業相關的優惠稅率，需要接受中國相關稅務機關的年度審查，因此提出申請的公司無法獲得稅收優惠的風險始終存在。

阿里巴巴的代表沒有立即回應置評請求。