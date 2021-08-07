監管力度難推測　釐清政策才投資　國策扶持股值得關注｜伍禮賢

近年行業監管政策成為市場對中概股投資前景的最關注因素，從早年對房地產調控，到醫藥行業改革，再到去年以來對大型科企金融平台監管、反壟斷監管，乃至近期對教育行業的整頓，均成為關注焦點。事實上，行業監管的推出與內地經濟大環境發展形勢具高度相關性。

在這樣一個大背景下，行業監管政策，成為投資者投資中概股時需要考慮的重要風險因素，而這些政策的出台亦引起了中概股股價的大幅波動。那麼，在行業監管政策的這個層面而言，中概股是否仍具投資機遇？

筆者認為，不同行業的監管政策具不同性質，如果相關政策從基本上改變了行業的發展趨勢，乃至行業的准入門檻，處於這些行業企業需要對其價值重新作出審視。

教育板塊近日被「雙減」政策所影響，一眾相關股份大挫，其中新東方（9901）截至周五（6日），過去30天已累跌71.9%。﹙視覺中國﹚

分辨監管涉及行業之影響

以受「雙減」政策影響的教育股為例，由於這個政策主要針對校外培訓機構，因此對校外培訓上市公司的影響最大，如果不涉及校外培訓的，影響則相對較小。而對校外培訓上市公司的影響，除了不能上市融資外，市場更擔心如果上市公司存在這個業務的，未來有機會需要將這個業務剝離上市公司。因此，這個政策不僅僅是對未來的盈利增長帶來影響，甚至對現在的業務規模都有機會帶來打擊。因此，對於涉及校外培訓業務的上市公司而言，這個政策的影響是重大，而且仍具有較大的不確定性的。相信市場對這個類別的股份將表現出較為審慎的態度。

相反，如果相關政策的推出，是對行業的經營環境作出某程度上的修正，但並不會改變行業的發展生態及長遠趨勢，那麼處於這個行業的企業，總會有出現週期的拐點。

以受近期反壟斷監管政策影響的新經濟股為例，這些政策對大型科企帶來短期衝擊，惟長遠而言，不妨亦可視作利好因素。大型科企自身在規模、資金、技術及人才培養上的優勢是中小科企無可比擬的。相反，反壟斷的出台，將倒逼這些科企從自身角度要求出發，在新的監管體系中適應創新，去維持其自身優勢。

新能源產業過去一直具有中國政策的傾斜支持。（Getty Images）

獲國策支撐大有前景

同時，我們可以進一步清晰未來中概股重點留意的方向。如果有的行業具備了不可逆轉的發展前景，沒有涉及行業政策監管的主要領域，甚至是獲得國家政策大力支持，同時又不屬於中美競爭之中的敏感行業，那麼處於這些篩選範圍的行業或者企業，必將在中概股投資前景中更加值得青睞，以下舉新能源產業作為例子。

新能源概念涵蓋範圍比較大，既包括光能、風能再再生能源，亦包括新能源汽車等消費品類別。這個產業過去一直具有政策的傾斜支持，早至2012年內地就對外正式發佈《中華人民共和國可持續發展國家報告》，到國務院2013年發佈了「能源發展十二五規劃」，再到近年內地提出加快新能源、綠色環保等產業發展，力爭二氧化碳排放2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和。

不僅僅是內地，即使環球範圍多個主要經濟體亦制定減碳路線圖，未來全球對於新能源的需求發展具備不可逆轉性，處於這個行業的企業亦具備了長期高景氣度的基礎。而另一方面，目前中美之間對行業的敏感地區相對集中於軍工、科技、高端製造、通訊服務等領域，因此新能源領域在前文提及的三個不利因素之中具較小的重疊面。

未來對中概股的投資長期思維，投資者不妨亦以新能源這個行業作參考例子。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份