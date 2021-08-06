維港投資｜Spiderwort生果做支架　周凱旋感神奇：有病人自薦試驗

長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資，有份投資的無動物成份奶製品品牌Ice Age! 今日（6日）宣布，第一家實體概念店進駐置地廣場，除了推出新口味雪糕，還有維港投資創辦人周凱旋最愛的紅棗味！今次周凱旋未有高調「撐場」，但記者卻在附近遇上她，莫非想在活動開始前低調「巡視」雪糕店？

周凱旋向《香港01》表示，今次並非刻意來「撐場」食雪糕，「我係出嚟行街，咁啱撞到佢哋有活動，我嚟Dior訂長衫！」不過，難得新店開張，她亦透露了李嘉誠最愛的Ice Age!雪糕是樂加欣雲呢拿味，添加了樂加欣成分的雪糕原來具有抗衰老功效。據悉今次的實體店新出的楊枝甘露味雪糕，是周凱旋第二喜愛的口味。

提起誠哥，上回李嘉誠基金會曾上載誠哥在家觀看歐洲國家盃的照片，引起不少迴響，周凱旋笑言，「李生特登起身睇波，今次奧運追得仲密過我」。被問及未來會不會有行動支持香港運動員，她則指未必「人做我做」，又指誠哥一直支持香港教育，尤其特別支持醫學生。

翻查資料，李嘉誠基金會過去兩年合共推出逾2億元的《愛能助》醫療計劃，為沒能得到政府資助而急需診治的「夾心基層」病人提供經濟支援，除香港醫療服務外，亦覆蓋至社福界。為鼓勵醫學畢業生留港服務，基金會撥資2,080萬元予李嘉誠醫學院應屆及後一屆醫科畢業生作獎勵金，每人可獲5萬元。

而維港投資也一直熱衷投資初創科技公司，誠哥亦曾提及希望利用科技改變世界。例如維港投資2020年領投的加拿大醫療設備公司Spiderwort，運用革命性生物材料，利用植物纖維素（如蘆筍、蘋果纖維等）技術，創建一個支架，支持人體的健康組織再生。周凱旋透露，Spiderwort幫到很多有脊髓問題的病人，「啲病人知道呢個技術好開心，甚至主動自薦做『試驗』，因為之前真係冇相關技術幫到佢哋」。