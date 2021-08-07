微信涉侵犯未成年人合法權益被提訟　騰訊回應：認真自檢

8月6日消息，中國北京市海淀區廠窪西路8號海淀區人民檢察院公告稱，該院在履行職責中發現，深圳市騰訊計算機系統有限公司的微信產品「青少年模式」不符合《中華人民共和國未成年人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。

根據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十五條規定，法律規定的機關和有關組織可以提起民事公益訴訟，法律規定的機關和有關組織提起訴訟的，人民檢察院可以支持起訴。

現根據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十五條第二款等法律規定發出公告，請擬提起民事公益訴訟的機關和社會組織在本公告發出三十日內將有關情況書面反饋本院。

對此，騰訊作出回應，表示將認真自檢自查微信青少年模式的功能，並且虛心接受用戶建議以及誠懇應對民事公益訴訟。微信很重視青少年的健康成長，將積極承擔起保護和引導青少年的社會責任。

騰訊微信團隊在回應中表示，自2020年10月起微信主動上線了青少年模式，並一直在持續完善其能力。目前開啟後，家長能夠設置視頻號、公眾號、小程式等產品的開放範圍，且支援展示視頻號青少年專屬內容池，限制青少年使用者發起直播以及使用直播打賞，關閉小遊戲、Q幣充值、信用卡等功能。

騰訊表示將借此機會廣泛收集用戶回饋，不斷完善對青少年的各項保護措施，並持續對青少年進行正向引導，與家長共同保護青少年的健康上網生活。