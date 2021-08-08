平保再遭摩根大通減持　涉資約28億元

作為中港兩地上市的保險龍頭企業，中國平安（2318）再度遭股東減持。由於業績增長放緩，其股價持續走下坡。自今年1月20日高位的101.929元，下挫至上周五（8日）的收市價68元，累計跌幅超過三成，市值更直接蒸逾6,000億元。



根據港交所權益披露顯示，中國平安H股遭摩根大通於8月2日在場內以每股平均價68.13元減持4,130.4萬股，涉資約28.14億元，減持後最新持股數目為8.61億股，持股比例由12.11%減持至11.56%。

此前在6月17日，中國平安大股東卜蜂集團也對其作出減持。根據中國平安的公告，卜蜂集團通過下屬子公司於今年1月1日至6月16日期間，以股本衍生工具交付股份的交易方式，累計減持公司H股約1.83億股，佔總股本比例1%。中國平安H股從今年1月1日到6月16日的區間成交均價為每股90.81元。以此計算，卜蜂集團該次減持套現約166.18億元。

中國平安H股遭摩根大通於8月2日在場內以每股平均價68.13元減持4130.4萬股，涉資約28.14億元。（路透社）

年內不同機構對平保頻繁操作

但值得注意的是，亦有機構頻繁對中國平安進行增持。摩根大通於7月29日增持中國平安3980.093萬股，每股作價66.8972元，涉資約26.63億元。增持後最新持股數目約為9.06億股，最新持股比例為12.16%。

除摩根大通外，中國平安也獲得貝萊德（BlackRock）、花旗集團（Citigroup）等機構增持。數據顯示，貝萊德於8月2日、3日分別在場內增持110萬股、44.2萬股，增持後最新持股數目為3.85億股，持股比例由5.11%減持至5.16%。此外，於7月27日，貝萊德亦曾增持463.58萬股，涉資約3.08億元。

從數據來看，上述機構對於中國平安的操作較為頻繁，持續買入後再賣出。

平保（2318）上周五（6日）股價全日下跌0.95%，收市報68元。（路透社）

花旗予平保「買入」評級 卻下調目標價至95元

近日花旗發表研究報告，予中國平安「買入」評級，惟目標價由119元下調至95元，以反映將2021財年的新業務價值預期下調至按年跌7%，並因投資收益減少而將2021至2023財年的每股盈利預測分別削減3%、4%、1%。

報告又指，預計公司上半年在保費和利潤率收縮的拖累下，壽險業務新業務價值將按年下降12.5%；財產和意外傷害保險業務，預期綜合成本率將改善2.2個點至95.9%，因擔保和意外保險業務的承保盈利能力提高。然而，由於車險改革，車險業務綜合成本率預期將回升至97.5%。