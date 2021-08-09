港股二萬六危危乎　美團阿里壞消息不斷　關注藍籌業績│財經評論

港股上周上企二萬六，報26179點，不過仍然受制7月26日26800點下跌裂口阻力，然而，屋漏偏逢連夜雨，恒指反彈未見動力，科網股卻仍受監管陰霾所籠罩，大市二萬六關口岌岌可危。另外，市場進入業績高峰期，多隻重磅藍籌股在本周公布成績，包括港交所 （0388） 、中移動 （0941） 等，而今日將公布中國一系列經濟數據，包括7月CPI、PPI及金融數據。



今日焦點乃是科網股，中國監管未完，美團（3690）有指被罰。據《華爾街日報》引述知情人士指，中國反壟斷監管機構，正計劃以濫用其市場主導地位，損害商家和競爭對手的利益為由，對美團 （3690） 處以10億美元（約77.8億港元）的罰款。監管機構可能在未來數周公布罰款的具體內容，美團將被要求改進運營模式，並結束「二選一」的做法。美團、市場監督管理局暫未有回應。

外電消息指，中國反壟斷監管機構，正計劃以濫用其市場主導地位，損害商家和競爭對手的利益為由，對美團處以10億美元的罰款。

阿里：科企稅務優惠或不再

同時，內地公安部、應急管理部、人力資源和社會保障部3個部門上周六（7日）宣布，近日聯合召開重點平台經濟企業安全生產和勞動權益保障會議，會議提到，平台不得制定損害外賣騎手等勞動者安全健康考核指標。至於騰訊（0700），亦對因為微信青少年模式不符合相關規定問被北京海淀區人民檢察院起訴一事回應指，會認真自檢自查，虛心接受建議。

另一方面，外電引述知情人士消息指，阿里巴巴（9988）警示投資者，中國政府多年來向互聯網行業提供的稅收優惠將開始減少，估計大型科企將增加數以10億美元計的成本。政府不再將其部分業務視為所謂的重點軟件企業，而符合這個資格的企業享有10％的優惠稅率。阿里預計，9月份季度的有效稅率為20％，高於一年前的8％。展望未來，阿里警告，大多數互聯網企業有可能不能再享受10％的低稅率。

阿里巴巴警示投資者，中國政府多年來向互聯網行業提供的稅收優惠將開始減少，估計大型科企將增加數以10億美元計的成本。（VCG）

非農好美股破頂 金價跌穿1700美元創四個月低

美國公布7月就業人口數據。美國7月非農就業人數增加94.3萬人，高於預期的增加87萬人，為去年4月以來最大的增幅。市場認為聯儲局收水機會增，美國10年債息重上1.3厘，美股道指、標普同創新高，分別升0.4%和0.2%，納指卻跌0.4%，美匯指數彈至92.8。值得留意的是金價，其曾一度跌穿1,700美元關口，現處1,730美元水平，創近四個月低位。

美國聯儲局副主席克拉里達表示，美國經濟有望在明年底前達到上調聯邦基金利率目標的就業及通脹門檻，符合2023年加息的預期，又指如果今年秋季美國就業職位將出現相當健康的增長，他肯定支持在今年稍後宣布放慢買債步伐。美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）亦建議，聯儲局應該在8個月內，結束購買債券計劃。