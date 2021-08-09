恒指升幅收窄至略少於200點　科指暫無升跌｜持續更新

美國於上周五（6日）公布7月新增非農業就業職位數目達94.3萬份，較市場預期佳，帶動道指及標準普爾指數高收，可是十年期債券孳息率卻抽升。不利反映科技股走勢的納指，逆市低收。

今早港股表現能否承接上周五美股升勢，特別是金融股，相信為市場焦點。



【14:15】恒指最新報26371點

恒指午後升幅略收窄，最新報26371點，升192點，科指最新報6697點，無升跌，國指最新報9353點，升80點。

【12:29】騰訊半日反彈逾3%

恒指中午收市報26424點，升245點，國指最新報9364點，90點，科指最新報6700點，升3點，成交額為887.9億元。

科技股今日反彈，騰訊（0700）升3.3%，中午收市報468.6元，美團（3690）報225元，升5.2%，惟阿里（9988）跌2.7%，報188.3元。至於近日股價多次創歷來新低的快手（1024），今早曾反彈4%，報84.3元，跌0.7%。

金融股今日表現突出，滙豐（0005）最新報44元，升1.9%，渣打（2888）最新報49.4元升2.1%，友邦（1299）升2%，報93.9元。

內房股反彈，潤地（1109）升5.2%，報27.35元，中海外（0688）升4.5%，報17.14元，碧桂園（2007）升5.1%，報8.21元。

海底撈（6862）今日亦告反彈，最新報29.25元，升5.8%。

【11:15】美團股價大反彈

內地公安部﹑應急管理部﹑人力資源和社會保障部3個部門於上周六（7日）公布，近日召開會議，要求平台不得制定損害外賣騎手等勞動者安全健康考核指標。

會議要求各平台經濟企業有「安全生產紅線」的意識，以及「底線思維」。平台亦需重視勞動者身心健全﹑改善平台算法，亦要維護外賣騎手等勞動者生命安全和勞動權益。

美團（3690）股價大幅反彈，最新報228.6元，升6.9%。

【10:34】恒指升幅擴大至200點

恒指升勢擴大，最新報26379點，升199點；國指最新報9331點，升58點，科指最新報6690點，跌6點。

騰訊（0700）最新報460.6元，升1.5%；快手（1024）反彈，最新報88.4元，升4.1%。

【09:55】港股掉頭上揚

港股在滙豐（0005）及友邦（1299）等金融股帶動，目前倒升。恒指最新報26195點，升16點，科指報6619點，跌77點，國指最新報9233點，跌40點。

滙豐最新報44.3元，升2.5%，渣打（2888）升1.8%，報49.25元，友邦（1299）升1.8%，報93.8元。

科技股仍處弱勢，騰訊（0700）最新報448.8元，跌1.1%，美團（3690）升1.1%，報216.2元。

【09:28】港股低開210點

恒指低開210點，報25969，科指最新報6690點，低開87點，國指最新報9162點，低開110點。