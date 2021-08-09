維他奶盈警　預告中期或虧5000萬元　早段瀉逾一成｜港股異動

維他奶（0345）上周五（6日）發盈警，預料截至今年9月底止的現財政年度上半年，將會業績表現為介乎虧損5,000萬元，至獲盈利6,000萬元。今早股價大幅受壓，低見18.6元，為52周新低，最新報18.96元，跌11.6%。

集團表示，溢利大幅減少主要由於在2021年7月2日，一份包含不恰當內容而且未經授權的內部備忘錄在社交平台被廣泛流傳，導致中國內地消費者對集團構成負面影響，以致在整個7月份內，中國內地不同銷售渠道均發生產品下架的情況。

集團又指，儘管集團的產品逐漸在部分渠道開始重新上架，但預計在夏天旺季的銷售損失將對集團截至2021年9月30日止六個月的收入和盈利產生重大影響。

信誠證券聯席董事張智威指出，股價跌勢實在太急，並且剛創新低，反映股價仍未跌定，加上按現價計算，股息率僅1.7%左右，兼且有產品在內地市場遭下架，難預料可以重新上架。他又認為若股價一旦失守18元，不排除會面臨額外一成跌幅。