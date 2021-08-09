美國航空CEO談巴菲特清倉航空股：沒人能每個決定都正確

據《新浪財經》報道，美國最大航空公司美國航空集團的CEO帕克（Doug Parker）最近在一次訪問中表示，「股神」巴菲特和他的團隊在2016年投資了美國「四大」航空公司，但在2020年4月拋售了它們，因為這個行業對他們來說太動盪了。

帕克在談到2016年巴菲特大舉買入航空股時說，「他們離開航空業已經很長時間了，沃倫曾說過投資航空公司是多麼愚蠢，而現在他們又開始投資了。這對他們來說是件大事。」

帕克透露，巴菲特的兩位副手之一泰德·韋施勒（Ted Weschler）在巴郡開始購買他的公司股票時曾提前向他透風。巴郡還收購了另外三大航空公司達美航空、美聯航和美國西南航空各約10%的股份。

巴菲特當時押注的是乘客數量將繼續增長，股票回購將繼續進行，航空公司在未來十年至少會保持其價值。然而，新冠疫情的爆發讓他的預測落空了。疫情讓旅行陷入停滯，航空公司被迫接受政府救助，包括可償還貸款、股票認購權證，以及對回購和股息的限制。

帕克在談到他的行業時說，「這向他們證明，該行業仍然比他們想象的更不穩定，這不是他們想要的世界。」

這位CEO似乎承認，在未來50年裏，他的公司股票對巴郡來說可能不是最安全的資產。他稱，「我們得到了我們應得的股東，但現在我們還不配得到他們。」他引用了巴菲特的名言，管理者的行為決定了他們的投資者基礎。

帕克沒有說巴菲特清倉四大航空公司的股票是錯誤的，這些股票在過去16個月裏強勁反彈。但他指出，「沒有人能做到每一個決定都是正確的。」

的確如此，Recode創始人Kara Swisher就曾回憶，巴菲特在一次節目中對她說過一個預測，而這後來被證明是多麼的錯誤。她說，「他對網路的看法是錯誤的。他告訴我，網路只是一時興起。」