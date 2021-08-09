網易雲管理層據報暫緩網易雲音樂IPO　擇機而行

《路透》旗下IFR報道，網易雲音樂擬推遲在港上市計劃，原因可能是當前市況具挑戰性。據港交所官網顯示，今年8月1日網易雲音樂已經通過港交所上市聆訊，美銀、中金、瑞信為聯席保薦人。

根據內媒最新報道，網易雲就上述事件回應，對於目前市場整體環境等綜合因素的考量，公司管理層決定暫緩網易雲音樂IPO，並指後續將選擇更好的時機，盡快推進IPO相關事宜。

網易雲音樂是中國的音樂社區和領先線上音樂平台。截至今年3月底止，其內容庫擁有共逾6,000萬首音樂曲目，當中110萬首為註冊獨立音樂人創作的音樂曲目；已為超過 26 萬名的註冊獨立音樂人提供服務。

截至2021年首季，收入錄得14.9億元（人民幣‧下同），按年增長74.5%；營業虧損為3.42億元，按年收窄10%；Non-Gaap經調整淨虧損為2.83億元，按年大幅收窄47%。期內，網易雲音樂月活躍使用者數為1.83億，線上音樂服務月付費使用者數為2,400萬，付費比率為13.3%。

網易雲音樂收入主要來自在線音樂服務、社交娛樂服務及其他，今年首季收入佔比分別為50.9%及49.1%。其中，在線音樂服務收入主要來自會員訂閱，佔在線音樂服務的67.7%。