中芯國際挫近5%　因官媒發聲不應借「芯」不足而炒作？｜投資理財

「芯痛」問題一直無法有效解決，成為全球製造業界最感到神傷之事。汽車業更為甚。不時有報道指出，有汽車製造商因芯片供應不足，決定降低生產。當然對芯片製造商及相關產業，卻是加大投資及生產，甚至調整產品價格的好機會。面對芯片供應陷瓶頸，價格似欲上衝之際，內地官媒《央視財經》卻立即聲，指「缺芯」不是「炒芯」的理由‧一眾晶片生產商今日（9日）股價紛紛下挫，其中中芯國際（0981）全日跌4.97%，收市報26.7元。

有分析師更明言中芯本身受制於工藝製程，未來股價上升空間有限，預料將於22至28元之間徘徊。



但細看內地官媒文章，似劍指部分經銷商，惡意漲價，引發市場價格混亂。汽車企業無奈選擇大量囤貨掃貨，提高晶片庫存，進一步加劇「缺芯」的困境，導致惡性循環。

如此看來，官媒的言論未必針對生產商，那麼中芯急挫，「原因」何在？在剛發表的第二季業績，會否存有答案？

中芯預料本季收入增最多4%

中芯國際公布截至今年6月底止第二季業績，業績表現「靚仔」，公司預期亦不低，營收、毛利、產能利用率、均創新高，公司首席財務官高永崗表示，三季度銷售收入預期按季增長2%到4%，毛利率預期在32%到34%之間。

中芯國際作為內地晶片生產行業龍頭，當中銷售額最高的55/65納米晶片佔次季收入29.9%。可見，做工較「粗糙」的大晶片銷量年年遞減，而精細的FinFET/28納米反而逐年遞增。

據報，國際晶片「一哥」台積電（TSM）28nm代工價格先前略為調漲後，下半年將暫停加價，採取不加價，去維持市場份額。縱使晶片供不應求，但中芯想從台積電手中分一杯羹這如意算盤，似乎難打響。

先進製程產品佔收入比重增加

此外，最受外界關注的14納米對營收貢獻。在今年首季，中芯業績中指出14/28納米產品佔收入比重為6.9%。在上季的業績報表內，指出FinFET/28納米產品佔總收入14.5%。

從資料得知，FinFET是被稱為鰭式場效應電晶體（Fin Field-Effect Transistor），是一種新的互補式金氧半導體電晶體，可以改善電路控制並減少漏電流，縮短電晶體的閘長。

記者就財務報表內，有關14/28納米改為FinFET/28納米向中芯查詢。公司表示，FinFET是包含14納米，是次變動僅為表現方式不同。

中芯國際次季晶片以技術節點的銷售分佈。

中芯國際聯席首席執行官趙海軍和梁孟松於8月5日的媒體會上表示，從去年被列入實體清單以來，部分28nm、14nm相關製程設備的許可被美國推遲，目前正在與供應商一同努力溝通和解決。

對於中芯國際能否在晶片賽道實現「彎道超車」？中芯國際管理層表示，很理解大家的期待，但是集成電路製造行業沒有彎道式超車和跳躍式前進。

中芯國際次季的產能利用率高達100.4%，按季上升1.8%；期內銷售晶圓174.5萬片，按季增長12%。

另外，中芯國際次季的產能利用率高達100.4%，按季上升1.8%；期內銷售晶圓（約當8英寸）174.5萬片，按季增長12%。因此產能爆滿問題，亦為另一個關注點。

趙海軍在業績電話會上透露，從目前拿到的供應商承諾來看，該公司能夠在第四季度完成年初公告的擴產目標，並維持43億美元的全年資本開支不變，但目前半導體廠商產能擴建、市場交貨等都比較緩慢。

溫傑：短期宜炒波幅

從中芯股價走勢來看，今年以來漲近兩成，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，近日晶片股回吐，皆因早前急炒，加上官媒發聲令市場情緒再次繃緊，令晶片股有挨沽的壓力。他又指，中芯的先進製程發展受限，上升空間有限，寧願揀台積電，短期宜炒波幅，於22元至28元之間上落。