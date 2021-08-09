野村上季建倉富途、微博　減持阿里巴巴美股、新東方美股

《智通財經網》報道，根據美國證監會（SEC）披露，野村資管（Nomura Asset Management Company LTD）遞交了截至2021年6月30日的第二季度持倉報告（13F）。

報告顯示，野村資管持倉總市值為172.69億美元，上一季度為156.9億美元，按月增長10.06%。持倉新增持股45隻，增持526隻投資者目標，減持304隻手上持貨，更清倉24個手上持貨。截至2021年6月30日，該基金前十大持倉標的佔總市值的22.04%。

第二季度，野村資管清倉了柯爾百貨、iShares安碩MSCI印度小盤股ETF等，建倉了Palantir、Lyft等科技股以及富途控股、微博、陌陌、和黃醫藥等中概股。

從持倉偏好來看，IT類、非必需消費品和金融類位列前三，佔總持倉的比例分別為26.17%、12.70%以及12.57%。

在前五大重倉股中，微軟（Microsoft）位列第一，持倉約295.24萬股，持倉市值約7.998億美元，持倉數量較上季度增長4%。

蘋果（Apple）位列第二，持倉約513.89萬股，持倉市值約7.038億美元，持倉數量較上季度增長5%。

亞馬遜（Amazon）位列第三，持倉約16.54萬股，持倉市值約5.69億美元，持倉數量較上季度增長9%。

第四和第五分別為英偉達（NVIDIA）和Adobe，持倉市值分別為3.049億美元、2.617億美元，持倉數量分別較上季度增長5%和16%。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：英偉達、微軟、Adobe、亞馬遜和蘋果。

前五大賣出標的分別是：阿里巴巴、新東方、百濟神州、領航短期國債ETF和ETSY INC。