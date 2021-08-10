比特幣回升至3個月高位　好倉憧憬50000美元關

周一比特幣升至近三個月高位，因決策者在最後一刻達成了如何對加密資產徵稅的妥協方案。

據《新浪財經》報道，在紐約交易時段，比特幣一度上漲5.4%，達到46,245美元。這種上漲是近期勢頭的延續其過去一周上漲了大約17%。以太幣和萊特幣等其他加密貨幣都上漲至少5%。加密貨幣指數一度攀升8.1%，並觸及5月份以來的最高水平。

Miller Tabak + Co．首席市場策略師Matt Maley表示，「這波走勢應該是在告訴我們，最糟糕的時刻已經過去。」他指出，除非走勢出現立即反轉，比特幣可能向50,000美元快速推進，在那裏會遇到一些阻力。不過他表示，「從技術面來看，這種走勢非常看漲。」

此前有報道稱，美國兩黨參議員就加密貨幣稅修正案達成了協議。

區塊鏈協會的Kristin Smith表示，「華盛頓現在認識到美國有很多人對加密貨幣非常熱情。」並補充說這個問題有助於加密貨幣社區的聯合。「行業越清晰，越有確定性，從長遠來看，我們的情況就會越好。」

與此同時，交易員正在關注比特幣走勢，以尋找下一步可能走向何方的線索。該貨幣的14天相對強弱指標表明其已超買，但此次上漲突破了200天移動均線。許多人將5萬美元視為下一個關鍵門檻。

截至北京時間7時45分，比特幣價格報46,080.0美元/枚。