科技股反彈　騰訊飆逾4%　恒指半日揚76點｜持續更新

隔晚美股收市個別發展，Delta變種病毒令市場憂慮全球經濟復甦問題，再加上油價急跌，原油期貨價格跌逾2%，延續上周跌勢。道指收報35101點，跌106點或0.3%；納指收報14860點，升24點或0.16%；標普500指數收報4432點，微跌4點。另港股昨日收市升104點，收報26283。「黑期」今早升145點，在26380附近。



【12:21】恒指半日升76點

港股延續上日升勢，其中科技股表現可人，成為上升動力。恒指半日升76點，報26359點，國指升72點，報9386點，科指最新報6756點，升91點，成交額為833.4億元。

騰訊（0700）升4.4%，報481.8元，快手（1024）升4.1%，報85.85元，美團（3690）升6.4%，報234.4元，小米（1810）升0.7%，報27元。

內需股表現突出，海底撈（6862）升8.4%，報31.55元，九毛九（9922）升3.3%，報24.7元，華潤啤酒（0291）升2.1%，報63.35元。

醫藥股亦獲投資者追捧，阿里健康（0241）升3%，報12.24元，石藥（1093）升2.6%，報11.14元，藥明生物（2269）升0.2%，報125.8元。

內房股方面，龍湖（0960）升1.8%，報36.25元，潤地（1109）升2.6%，報27.85元。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%，報43.45元；渣打（2888）跌0.7%，報49.4元。

【11:41】恒大系升勢未止

恒大系升勢未止，中國恒大（3333）升3.7%，最新報5.67元，恒大物業（6666）升11.7%，最新報6.21元，恒大汽車（0708）最新報12.68元，升3.8%，恒騰（0136）最新報4.54元，升7.1%。

【11:01】騰訊曾重上485元

騰訊（700）續升逾5%，高見485元，最新報484.2元，仍升4.9%，成交額達87.53億元。

科指續揚1.39%，現報6757點。恒指升85點或0.33%，報26369點。

【10:39】美團撐市漲逾6%

恒生指數轉升52點或0.2%，現報26336點；恒生科指升69點或1.04%，報6734點。大市成交額暫為577.63億元。

美團（3690）彈升6.5%，報234.8元。

舜宇（2382）一度跌9%，低見212元，現報213.8元，仍跌8.24%。

【10:00】恒生指數跌逾百點

恒生指數跌逾百點，現報26154點，跌128點或0.49%，大市成交額達357.51億元。

【09:40】快手逆市彈逾7%

恒生指數倒跌30點或0.11%，報26253點；恒生科指升幅亦收窄，報6747點。

恒生科指反彈，騰訊（0700）勁升逾4%，報481元；美團（3690）亦大漲4.5%，報230.4元；快手（1024）勁彈8.42%，報89.45元；京東（9618）漲2.2%，報279.4元；阿里巴巴（9988）靠穩，微升0.37%，報189.4元；小米（1810）暫無升跌，報26.8元。

汽車股個別走勢，比亞迪（1211）微漲0.53%，報265元；吉利（0175）則呎0.74%，報26.85元；長汽（2333）挫3.2%，報33.1元。

中國鐵塔（0788）績後挫2.8%，報1.04元。

舜宇光學（2382）下降2.4%，報227.4元。

【09:31】A股三大指數低開

內地股市今早偏軟，三大指數低開。上證指開報3488點，低開5點或0.17%；深證成指開報14919點，低開21點或0.15%；創板指開報3453點，低開2點或0.08%。

【09:20】恒生指數高開173點

恒生指數高開173點或0.66%，報26456點。恒生科指高開108點或1.62%，報6773點。恒生國指開報9394點，升80點或0.86%。大市暫成交額29.98億元。

騰訊（0700）高開3.6%，報478元；阿里巴巴（9988）上揚0.7%，報190元；美團（3690）高開2.5%，報226元；網易（9999）亦高開2.8%，報143元；快手（1024）高開3.1%，報85.05元。

金融股方面，滙豐（0005）微升0.5，報44元；港交所（0388）平開，報521元；友邦（1299）升0.9%，報94元。

恒大汽車（0708）高開8.02%，報13.2元；該公司發盈警，料截至6月底止，上半年度錄得淨虧損約48億元人民幣；而去年同期則錄得淨虧損約24.5億元。恒大物業（6666）、中國恒大（3333）分別高開9.7%及6.9%。

油價持續跌勢，油股亦受壓。中海油（0883）平開，報8.07元；中石化（0386）跌0.3%，報3.59元；中石油（0857）亦跌0.6%，報3.2元。