路透：中國監管重創在港新經濟股「信仰」　內地投資者火速撤離

據《路透》報道在持續不斷的監管雷霆風暴下，曾經最吸引中國內地投資者的在港上市新經濟股票遭遇拋售狂潮，風險情緒極速冷卻，謹慎乃至悲觀氛圍瀰漫。港股整體的吸引力也不復以往，一度盛況空前的南下資金下半年開始出現斷崖式暴跌，7月淨流出創互聯互通機制開通以來之最。

7月份的市場大跌中，在香港上市的新經濟公司成為拋售最重的「災區」。7月23日中國出台針對教育的「雙減」政策後，包括新東方、好未來和高途在內的校外教育龍頭崩跌，投資者情緒遭遇重創，疊加對網路的從嚴監管措施不斷，網路公司股價也開始加速下挫。

港交所數據顯示，截至8月6日，港股通持有的美團股份相比二季度末鋭減26%，同期騰訊的港股通持股減少13%。從2月中旬的階段最高點算起，騰訊、阿里巴巴、美團、京東、網易和快手的港股市值合計蒸發了逾8萬億港元，其中單騰訊市值就蒸發了超3萬億港元，而快手的市值目前僅剩2月高點時的兩成左右。

一些市場人士甚至表示，這種突兀暴烈的殺跌，為其投資生涯首度見到。

科指年內累跌逾兩成

2020年7月推出的香港恒生科技指數2020年飆漲了近八成，但今年以來已下跌逾兩成，並從2月中旬的記錄高點跌去近40%。7月26日，教育」雙減「政策出台後的首個交易日，恒生科技指數暴跌6.6%，為該指數推出以來單日最大跌幅，7月27日再度狂瀉8%。

年初南下資金洶湧之際，市場人士大多認為港股的「稀缺性」資產，包括那些沒有在A股上市的新經濟巨頭騰訊、阿里巴巴、京東、小米、美團等，是投資者南下配置的最重要動力之一。美團和騰訊等彼時成為眾多公募機構「抱團」配置的「香餑餑」，但隨着中國監管之劍對網路和平台公司的持續打壓，這種吸引力正在大幅消散，股票的估值水平也一再縮水。

根據國信證券的統計，南下資金截至8月3日已連續12個交易日淨流出港股市場，累計淨流出502億港元，為2014年有數據以來最長時間的南下淨流出。而就在今年1月份，南下資金創出了3,100億港元的單月淨流入紀錄，佔2020年全年南向淨流入的46%。

監管雷霆迴盪不息

中國監管針對網路行業的持續政策高壓目前並未有止息的跡象，投資者心生忐忑之餘很難看清不確定性的邊界，只能選擇避讓。

中國應急管理部、公安部等三部門近日聯合召開重點平台經濟企業安全生產和勞動權益保障宣貫會議，要求優化平台算法，不得制定損害勞動者安全健康的考核指標。美團及美團配送，阿里巴巴集團及盒馬鮮生、餓了麼，以及達達集團等平台企業參會。

阿里巴巴8月初公布首季度收入增長遜於預期，並同時宣佈其有史以來最大規模的回購計劃，但投資者反應冷淡，其股價依然在低位徘徊；另據彭博最新報導，阿里巴巴已向投資者示警稱，政府多年來向網路業提供的稅負優惠將逐漸減少，且中國當局擴大監管行動將給其帶來數以十億美元計成本。

《華爾街日報》則報道稱，中國反壟斷機構準備對美團處以約10億美元的罰款，因該公司涉嫌濫用市場主導地位。

騰訊控股也持續面臨監管的壓力，先是中國官媒《經濟參考報》8月發表文章直斥網絡遊戲為「精神鴉片」，令中港美上市的遊戲股應聲重挫，但之後刪除再重發稿件並修改措詞；而後上周五（8月6日）北京市海淀區人民檢察院對騰訊提起民事公益訴訟，稱其微信產品的「青少年模式」不符合未成年人保護法。

摩根士丹利分析師Laura Wang等人在報告中表示，中國的監管重置預計將產生更長時間和更加深遠的市場影響，不建議抄底；並表示鑑於A股在監管不確定性中更好的定位及其在板塊/主題上具備更多政策順風的機會，繼續在A股和離岸中概股市場之間推薦A股。