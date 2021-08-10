九倉中期扭虧賺10.4億元　派息20仙

九龍倉集團（0004）公布截至今年6月底止中期業績，期內基礎淨虧損5.26億元，按年收窄；若計及投資物業重估盈餘及其他未變現會計收益/虧損，股東應佔溢利為10.38億元，去年則虧損17.41億元。派中期息20仙，按年持平。

九倉指出期內收入為55.51億元，按年減少31%，所有業務分部收入皆下跌，特別是內地物業發展，其確認入賬收入跌幅約60%。營業盈利下跌32%至25.17億元。

公司指出，投資物業收入為19.32億元，按年跌5%，與第一季受疫情大規模擴散衝擊，銷售急挫導致營業額成分租金暴跌，並向零售租戶提供租金優惠，惟部分不利影響又因擴充出租寫字樓面積，令租金收入增加而被局部抵銷，營業盈利為12.27億元。

公司擁有發展物業收入及營業盈利皆得約60%跌幅，收入為11.76億元；營業盈利為4.86億元。

酒店收入減少54%

酒店收入減少54%至1.23億元，主要疫情爆發後實施旅遊限制，酒店預訂繼而陸續取消，導致低入住率和房租受壓。因為收入暴跌，不足以應付營運成本，導致營業虧損4,900萬元。酒店管理費收入在極端市況下亦下跌。

物流收入減少4%至12.02億元，營業盈利下跌13%至1.96億元，主要乃香港現代貨箱碼頭處理的吞吐量下降。

投資及其他收入減少21%至11.18億元，營業盈利減少28%至8.88億元，乃利息收入下降所致，這又因為擴大投資組合的股息增加而被局部抵銷。

此外九倉宣布，從今日起非執行董事凌緣庭調任為執行董事。