股市大升投行薪酬水漲船高　顧問公司料華爾街大行獎金十年之最

環球資產市場自2020年3月下旬出現大反彈，其中道指及納指更屢創新高，投資銀行可謂賺到盆滿缽滿，僱員自然可取更理想薪酬。據薪酬諮詢公司Johnson Associates最新報告指出，與去年相比，大多數華爾街僱員獎金錄雙位數增長，投資銀行家更有機會獲取過去10年來最豐厚獎金。

Johnson Associates指出，去年面對新冠肺炎疫情打擊，華爾街僱員獲得的獎金水平只能持平，甚至倒退。不過今年獎金卻有機會反陣，反映出高層認為行業已從去年重創中復元。

Johnson Associates董事總經理Alan Johnson指出，由於今年資本市場交易量空前激增，投資銀行家將獲得過去10年以來最高獎金，投行承銷部門今年獎金可增加30至35%，諮詢部門﹑股票發行及交易部門人員獎金增加20至25%。

他進一步指出資產管理公司﹑對沖基金及私募股權公司僱員，獎金可按年增加10至15%；而固定收益交易員﹑零售和商業銀行家的獎金預計持平。

加人工亦未必可滿足員工要求

這份分析是基於10家資產管理公司，和8家主要投資及商業銀行的第二季業績。銀行將從明年1月起與員工溝通並開始發放獎金。

近期大型銀行提高了投資銀行家薪酬，特別是初進入公司首兩年的員工，以補償其工作量，可是工作量仍相當繁重。Alan Johnson指出，錢是好東西，卻可能不足以讓員工感滿意。

據《路透》引述消息人士指出，富瑞將首年加入該行分析師年薪，由8.5萬美元增至11萬美元，入第二年的分析師年薪，則由9萬美元增至12.5萬美元。消息人士又指出，若為初級經理，其年薪則由12.5萬美元增至15萬美元。新的薪酬安排自今年7月1日起生效。